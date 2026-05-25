VETERANO

Ex-Bahia é convocado pela Colômbia e disputará terceira Copa do Mundo

O lateral-direito Santiago Arias foi convocado pelo Néstor Lorenzo para o Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:33

Arias pelo Bahia Crédito: Latícia Martins/ECB

Vai ter rosto conhecido da torcida do Bahia na Copa do Mundo! O lateral-direito Santiago Arias foi convocado nesta segunda-feira (25) pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a Colômbia no Mundial de 2026. Atualmente no Independiente, da Argentina, o defensor disputará a terceira Copa do Mundo da carreira.

Aos 34 anos, Arias é um dos jogadores mais experientes da seleção colombiana. O lateral já representou o país nas edições de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia. Pela equipe principal da Colômbia, soma 66 partidas disputadas e também acumula participações em quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2024.

Santiago Arias 1 de 6

Antes de retornar ao futebol sul-americano em 2024 para vestir a camisa do Bahia, o defensor construiu carreira no futebol europeu, com passagens por Sporting, PSV, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Após chegar ao Esquadrão cercado de expectativa, Arias permaneceu no clube até 2025, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto da posição. Com a camisa do Bahia, o colombiano disputou 73 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências durante sua passagem pelo clube.

Colômbia na Copa do Mundo

A convocação da Colômbia conta ainda com nomes conhecidos do torcedor brasileiro. Entre os chamados estão Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal e Gonzalo Plata, ambos do Flamengo, Juan Camilo Portilla, do Athletico-PR, e Carlos Andrés Gómez, do Vasco.

Os principais destaques da seleção colombiana são o atacante Luis Díaz, atualmente no Bayern de Munique, e o meia James Rodríguez, do Minnesota United, que também disputará a terceira Copa do Mundo da carreira.