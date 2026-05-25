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Ex-Bahia é convocado pela Colômbia e disputará terceira Copa do Mundo

O lateral-direito Santiago Arias foi convocado pelo Néstor Lorenzo para o Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:33

Arias pelo Bahia
Arias pelo Bahia Crédito: Latícia Martins/ECB

Vai ter rosto conhecido da torcida do Bahia na Copa do Mundo! O lateral-direito Santiago Arias foi convocado nesta segunda-feira (25) pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a Colômbia no Mundial de 2026. Atualmente no Independiente, da Argentina, o defensor disputará a terceira Copa do Mundo da carreira.

Aos 34 anos, Arias é um dos jogadores mais experientes da seleção colombiana. O lateral já representou o país nas edições de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia. Pela equipe principal da Colômbia, soma 66 partidas disputadas e também acumula participações em quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2024.

Santiago Arias

Santiago Arias foi convocado pela Colômbia por EC Bahia/Divulgação
Arias em ação pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Arias em entrevista coletiva na Cidade Tricolor por Letícia Martins/EC Bahia
Santiago Arias em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santiago Arias em treino do Bahia   por Letícia Martins/EC Bahia
Arias em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Santiago Arias foi convocado pela Colômbia por EC Bahia/Divulgação

Antes de retornar ao futebol sul-americano em 2024 para vestir a camisa do Bahia, o defensor construiu carreira no futebol europeu, com passagens por Sporting, PSV, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Após chegar ao Esquadrão cercado de expectativa, Arias permaneceu no clube até 2025, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto da posição. Com a camisa do Bahia, o colombiano disputou 73 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências durante sua passagem pelo clube.

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Colômbia na Copa do Mundo 

A convocação da Colômbia conta ainda com nomes conhecidos do torcedor brasileiro. Entre os chamados estão Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal e Gonzalo Plata, ambos do Flamengo, Juan Camilo Portilla, do Athletico-PR, e Carlos Andrés Gómez, do Vasco.

Os principais destaques da seleção colombiana são o atacante Luis Díaz, atualmente no Bayern de Munique, e o meia James Rodríguez, do Minnesota United, que também disputará a terceira Copa do Mundo da carreira.

Na Copa do Mundo, a Colômbia está no Grupo K, ao lado de Portugal, Congo DR e Uzbequistão. A estreia será contra os uzbeques, no dia 17 de junho, às 23h (de Brasília), na Cidade do México.

Tags:

Bahia Copa do Mundo 2026 Colômbia

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