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Jogador do Jacuipense é preso suspeito de agredir companheira em Salvador

Atleta do Jacuipense foi preso em flagrante em Salvador após denúncia de agressões físicas, morais e psicológicas contra a companheira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:06

O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro foi preso suspeito de agredir física e psicologicamente a companheira
O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro foi preso suspeito de agredir física e psicologicamente a companheira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro, de 26 anos, atleta do Jacuipense, foi preso em flagrante no último sábado (23), suspeito de agredir a companheira em Salvador. O caso aconteceu no bairro Jardim das Margaridas, onde o casal morava.

Segundo informações da Polícia Civil, os dois mantinham um relacionamento há cerca de quatro anos. A vítima teria se mudado para Riachão do Jacuípe por causa da carreira profissional do atleta.

Ainda de acordo com a polícia, a discussão começou com ofensas verbais e xingamentos. Em seguida, Alison é suspeito de ter agredido a mulher com socos e pontapés, além de quebrar um aparelho eletrônico utilizado por ela.

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Equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Joaquim Ferreira. No local, os policiais receberam relatos da vítima sobre supostas agressões físicas, morais e psicológicas praticadas pelo companheiro.

Após o atendimento, os dois foram encaminhados para a Casa da Mulher Brasileira, onde o caso foi registrado.O atleta segue custodiado à disposição da Justiça.

Alison passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (25), mas o resultado ainda não havia sido divulgado até a última atualização desta matéria.

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Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, a defesa do jogador apresentou um pedido de relaxamento da prisão em flagrante no domingo (24). No entanto, a solicitação não foi analisada durante o plantão judiciário.

Em nota oficial, o Jacuipense informou que acompanha o caso junto às autoridades competentes e reafirmou repúdio a qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher.

Confira a nota do Jacuipense na íntegra:

"O Esporte Clube Jacuipense informa que tomou conhecimento, ainda de maneira oficiosa, através das informações veiculadas por membros da imprensa e dos órgãos competentes, acerca da prisão do atleta Alison Daniel, em razão de acusação relacionada à suposta prática de violência doméstica.

O Clube acompanha com atenção o desenrolar dos fatos e aguarda a devida apuração pelas autoridades competentes, respeitando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Jacuipense reafirma seu compromisso institucional com a ética, a responsabilidade social e o respeito à dignidade humana, repudiando de forma firme e veemente qualquer tipo de violência, especialmente a violência contra a mulher e a violência doméstica.

O Clube seguirá acompanhando o caso e, após a conclusão das apurações e análise dos elementos pertinentes, adotará as medidas eventualmente cabíveis."

Tags:

Violência Doméstica

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