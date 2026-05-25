LEÃO EM ALTA

Com três jogos a disputar, Vitória faz sua 4ª melhor campanha no primeiro turno dos pontos corridos

Equipe comandada por Jair Ventura pode terminar o turno com até 31 pontos

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:38

Vitória fez 22 pontos em 16 jogos disputados no Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória





O gol de Diego Tarzia deu números finais ao confronto entre Vitória x Internacional no último final de semana e consolidou o Leão na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos conquistados em 16 jogos disputados na competição, a equipe baiana atualmente tem a sua quarta melhor campanha no primeiro turno da Série A no atual formato de pontos corridos com 20 equipes.

O desempenho do time comandado por Jair Ventura já supera o turno das últimas quatro participações do clube na primeira divisão, além de ultrapassar os 15 pontos somados em 2014. Vale lembrar que o Leão ainda tem três jogos para finalizar os primeiros 19 jogos. Os adversários serão Botafogo, Santos e Vasco. Desses, somente a equipe paulista enfrenta o Leão antes da pausa para a Copa do Mundo.

Caso o Rubro-negro vença esses três confrontos, terminaria essa primeira metade com 31 pontos, o que credenciaria 2026 como a segunda melhor campanha do Vitória no recorte. O melhor primeiro turno ocorreu em 2008, quando o Leão fez 32 pontos. Em 2009, foram 25 pontos conquistados, enquanto em 2013 terminou com 23.

Em relação a posição, o rubro-negro ocupa atualmente o segundo melhor posto na tabela de classificação. Mesmo com campanhas superiores em 2009 e 2013, o Leão terminou o turno em 12º e 13º, respectivamente. A atual campanha fica atrás apenas de 2008, ocasião em que fechou na 5ª posição.

Somente em 2010 e em 2016 que a equipe rubro-negra terminou a primeira metade da competição com 22 pontos. Nos dois casos, a pontuação foi conquistada com cinco resultados positivos – um a menos em relação a atual temporada. Além de superar o Inter por 2x0, o Vitória superou Remo, Atlético-MG, Mirassol, São Paulo e Coritiba. Todos jogando no Barradão.

O estádio do Vitória tem sido determinante para a campanha do time. Atualmente, o Vitória é o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Palmeiras, Athletico-PR e Fluminense. Com 19 pontos conquistados em oito partidas, o time de Salvador tem 79,17% de aproveitamento jogando no Barradão.

Considerando somente os jogos na condição de mandante, o que também explica o bom momento é o rendimento da defesa rubro-negra. O Leão teve as redes vazadas em somente três oportunidades, sendo duas contra o Flamengo e uma contra o Coritiba. É a melhor defesa do campeonato como mandante. Apesar de ter apenas 14 gols feitos no Barradão, o sistema defensivo coloca o Vitória com o melhor saldo de gols entre todos os mandantes do Brasileirão.

Com os 22 pontos, o Vitória está a quatro pontos do G-5 e do Z-4 simultaneamente, o que deixa o clube confortável para a parada da Copa do Mundo. Mesmo que tropece diante do Santos no próximo sábado (30), não voltará para o segundo semestre dentro da zona de rebaixamento.