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Coritiba x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:00

Coritiba 2x4 Bahia - 23ª rodada Série A 2023
Bahia 4x2 Coritiba Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Coritiba e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela e que chegam em momentos distintos. Enquanto o Coxa tenta embalar após voltar a vencer na competição, o Esquadrão busca encerrar a sequência de sete partidas sem triunfos na temporada e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni.

Onde assistir Coritiba x Bahia ao vivo

A partida entre Coritiba e Bahia terá transmissão ao vivo por Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 15
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Coritiba

O Coritiba chega motivado após quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer ao bater o Santos por 3xBahia0, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. O resultado colocou o Coxa na 8ª colocação, com 24 pontos, um acima do Bahia.

Apesar da recuperação recente, o time comandado por Fernando Seabra segue convivendo com problemas no departamento médico. Estão fora da partida o goleiro Pedro Morisco, o zagueiro Maicon, o lateral Tinga e os atacantes Rodrigo Rodrigues e Keno.

Além disso, o desempenho em casa preocupa. O Coritiba tem uma das piores campanhas como mandante da Série A, com apenas nove pontos conquistados em sete partidas no Couto Pereira.

Bahia

O Bahia atravessa seu pior momento na temporada. Sem vencer desde o dia 11 de abril, quando bateu o Mirassol fora de casa, o Tricolor acumula sete partidas sem triunfos, sequência que inclui a eliminação para o Remo na Copa do Brasil.

Na última rodada, o Esquadrão empatou em 1x1 com o Grêmio, na Arena Fonte Nova, resultado que aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Rogério Ceni.

Para o duelo em Curitiba, o Bahia terá desfalques importantes. Erick e Rodrigo Nestor cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio. Já o lateral Luciano Juba, artilheiro da equipe na temporada, sofreu lesão na coxa esquerda e só deve retornar após a Copa do Mundo.

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Prováveis escalações de Coritiba x Bahia

Coritiba: Pedro Rangel; Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos e Sebastian Gómez; Ronier, Josué e Breno López; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Coritiba x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 17ª rodada
  • Data: Segunda-feira, 25 de maio de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, Curitiba - PR
  • Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Coritiba

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