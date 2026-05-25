Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Vitória entra em lista de seleção para a Copa do Mundo

Atacante do Huracán foi chamado por Sebastián Beccacece para amistoso contra a Arábia Saudita

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:32

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 Crédito: Reprodução

Um velho conhecido da torcida do Vitória apareceu entre os nomes cotados para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026. Atualmente no Huracán, da Argetina, o atacante Jordy Caicedo foi convocado pela seleção do Equador para o penúltimo amistoso antes do Mundial.

Mesmo sem deixar saudades em Salvador, o jogador foi um dos 34 atletas selecionados para fazer parte da preparação e ser um dos possíveis nomes para a copoa, já que a lista final deve ter apenas 26 jogadores convocados para a maior competição do futebol.

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução
1 de 9
Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 por Reprodução

Contratado pelo Vitória em 2019 por cerca de R$ 3 milhões, Caicedo chegou cercado de expectativa no Barradão e recebeu status de reforço importante para o ataque rubro-negro. Apesar disso, o equatoriano nunca conseguiu se firmar como protagonista da equipe.

Durante a passagem pelo clube baiano, marcou nove gols, mas acumulou críticas da torcida por limitações técnicas e problemas físicos. A saída do atacante também ficou marcada por disputa judicial.

Em 2021, Jordy Caicedo pediu rescisão contratual na Fifa alegando questões trabalhistas, e o Vitória acabou condenado a pagar cerca de R$ 4 milhões ao jogador em um dos momentos mais delicados da crise financeira vivida pelo clube.

Leia mais

Imagem - Messi pede substituição e preocupa Argentina às vésperas da Copa do Mundo

Messi pede substituição e preocupa Argentina às vésperas da Copa do Mundo

Imagem - Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa

Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa

Imagem - Figurinha dourada limitada de Neymar esgota em menos de duas horas

Figurinha dourada limitada de Neymar esgota em menos de duas horas

Tags:

Atacante Ex-vitória Jordy Caicedo

Mais recentes

Imagem - Não foi hipoglicemia: atestado revela a doença que matou fisiculturista Gabriel Ganley

Não foi hipoglicemia: atestado revela a doença que matou fisiculturista Gabriel Ganley
Imagem - Messi pede substituição e preocupa Argentina às vésperas da Copa do Mundo

Messi pede substituição e preocupa Argentina às vésperas da Copa do Mundo
Imagem - Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa

Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa