FUTEBOL

Ex-Vitória entra em lista de seleção para a Copa do Mundo

Atacante do Huracán foi chamado por Sebastián Beccacece para amistoso contra a Arábia Saudita

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:32

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 Crédito: Reprodução

Um velho conhecido da torcida do Vitória apareceu entre os nomes cotados para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026. Atualmente no Huracán, da Argetina, o atacante Jordy Caicedo foi convocado pela seleção do Equador para o penúltimo amistoso antes do Mundial.

Mesmo sem deixar saudades em Salvador, o jogador foi um dos 34 atletas selecionados para fazer parte da preparação e ser um dos possíveis nomes para a copoa, já que a lista final deve ter apenas 26 jogadores convocados para a maior competição do futebol.

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 1 de 9

Contratado pelo Vitória em 2019 por cerca de R$ 3 milhões, Caicedo chegou cercado de expectativa no Barradão e recebeu status de reforço importante para o ataque rubro-negro. Apesar disso, o equatoriano nunca conseguiu se firmar como protagonista da equipe.

Durante a passagem pelo clube baiano, marcou nove gols, mas acumulou críticas da torcida por limitações técnicas e problemas físicos. A saída do atacante também ficou marcada por disputa judicial.