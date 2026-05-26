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Panamá na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Panamenha busca somar seu primeiro ponto em Mundiais

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:28

Seleção Panamenha Crédito: Divulgação

Panamá vai disputar a sua 2ª Copa do Mundo em 2026, sob o comando de Thomas Christiansen, depois de garantir a vaga com a vitória sobre El Salvador e de retornar ao torneio oito anos após a estreia em 2018, quando saiu da fase de grupos sem pontuar.

Uniformes do Panamá para Copa do Mundo 2026 1 de 7

Calendário de jogos de Panamá no Grupo L

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Panamá na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Panamá x Gana – 17/06 (quarta-feira) – 20h – Toronto;

2ª Rodada: Panamá x Croácia – 23/06 (terça-feira) – 20h – Toronto;

3ª Rodada: Inglaterra x Panamá – 27/06 (sábado) – 18h – Nova York/Nova Jersey.

Histórico de Panamá em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (2018);

Primeira participação: Rússia 2018;

Última participação: Rússia 2018;

Participações: 2 (2018 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 2018;

Retrospecto geral: 3 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Lista de convocados de Panamá para a Copa do Mundo 2026

Maior artilheiro em Copas: Felipe Baloy (1 gol);

Outros destaques históricos: Román Torres, Gabriel Gómez e Ismael Díaz.

Lista de convocados de Panamá para a Copa do Mundo 2026

Thomas Christiansen divulgou a lista oficial de 26 convocados de Panamá para o Mundial. O grupo mantém a base da seleção que levou o país à sua segunda Copa, com nomes como Carrasquilla, Godoy, Murillo e Ismael Díaz.

Goleiros

Orlando Mosquera (Al-Fayha FC)

Luis Mejía (Club Nacional)

César Samudio (CD Marathón)

Defensores

César Blackman (Slovan Bratislava)

Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira)

Amir Murillo (Beşiktaş)

Fidel Escobar (Saprissa)

Andrés Andrade (LASK Linz)

Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod)

José Córdoba (Norwich City)

Eric Davis (CD Plaza Amador)

Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello)

Roderick Miller (Turan Tovuz)

Meio-campistas

Aníbal Godoy (San Diego FC)

Carlos Harvey (Minnesota United)

Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona)

José Luis Rodríguez (Juárez FC)

César Yanis (Cobresal)

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC)

Azarías Londoño (Universidad Católica de Chile)

Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM)

Alberto Quintero (CD Plaza Amador)

Atacantes