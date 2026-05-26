Panamá na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:28
Panamá vai disputar a sua 2ª Copa do Mundo em 2026, sob o comando de Thomas Christiansen, depois de garantir a vaga com a vitória sobre El Salvador e de retornar ao torneio oito anos após a estreia em 2018, quando saiu da fase de grupos sem pontuar.
Uniformes do Panamá para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Panamá na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Thomas Christiansen divulgou a lista oficial de 26 convocados de Panamá para o Mundial. O grupo mantém a base da seleção que levou o país à sua segunda Copa, com nomes como Carrasquilla, Godoy, Murillo e Ismael Díaz.
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