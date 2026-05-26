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Gana na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção ganesa busca repetir a histórica campanha de 2010, quando alcançou as quartas de final

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:15

Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026
Seleção Ganesa  Crédito: Divulgação

Gana vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo em 2026, depois de aparecer nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2022. As estrelas negras chegam ao torneio sob o comando de Carlos Queiroz, que foi anunciado pela federação local em abril e agora conduz a preparação para a competição.

Uniformes de Gana para Copa do Mundo 2026

Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos de Gana no Grupo L

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Gana na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Gana x Panamá – 17/06 (quarta-feira) – 00h – Toronto;
  • 2ª Rodada: Inglaterra x Gana – 23/06 (terça-feira) – 21h – Boston;
  • 3ª Rodada: Croácia x Gana – 27/06 (sábado) – 22h – Filadélfia.

Histórico de Gana em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: quartas de final (2010);
  • Primeira participação: Alemanha 2006;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 5 (2006, 2010, 2014, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos 2022
  • Retrospecto geral: 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos de Gana em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Asamoah Gyan (6 gols);
  • Outros destaques históricos: Michael Essien, André Ayew e Sulley Muntari. 

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Lista de convocados de Gana para a Copa do Mundo 2026

A GFA divulgou uma lista de 28 jogadores para a preparação do Mundial e para o amistoso contra o País de Gales, com cinco goleiros, nove defensores, sete meio-campistas e sete atacantes. A relação foi publicada em imagem oficial e inclui nomes como Thomas Partey, Ernest Nuamah, Baba Abdul Rahman, Inaki Williams e Jordan Ayew.

Goleiros

  • Benjamin Asare (Hearts of Oak)
  • Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)
  • Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)
  • Solomon Agbasi (Hearts of Oak)
  • Paul Reverson (Ajax)

Defensores

  • Baba Abdul Rahman (PAOK)
  • Gideon Mensah (Auxerre)
  • Marvin Senaya (Auxerre)
  • Alidu Seidu (Rennes)
  • Abdul Mumin (Rayo Vallecano)
  • Jerome Opoku (Istanbul Başakşehir)
  • Jonas Adjetey (Wolfsburg)
  • Kojo Oppong Peprah (Nice)
  • Alexander Djiku (Spartak Moscow)

Meio-campistas

  • Elisha Owusu (Auxerre)
  • Thomas Partey (Villarreal)
  • Kwasi Sibo (Real Oviedo)
  • Augustine Boakye (Saint-Étienne)
  • Caleb Yirenkyi (Nordsjælland)
  • Kamal Deen Sulemana (Atlanta United)
  • Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)

Atacantes

  • Ernest Nuamah (Lyon)
  • Antoine Semenyo (Manchester City)
  • Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)
  • Brandon Thomas-Asante (Coventry City)
  • Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)
  • Inaki Williams (Athletic Bilbao)
  • Jordan Ayew (Leicester City)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Gana

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