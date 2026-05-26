Gana na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:15
Gana vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo em 2026, depois de aparecer nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2022. As estrelas negras chegam ao torneio sob o comando de Carlos Queiroz, que foi anunciado pela federação local em abril e agora conduz a preparação para a competição.
Uniformes de Gana para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Gana na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
A GFA divulgou uma lista de 28 jogadores para a preparação do Mundial e para o amistoso contra o País de Gales, com cinco goleiros, nove defensores, sete meio-campistas e sete atacantes. A relação foi publicada em imagem oficial e inclui nomes como Thomas Partey, Ernest Nuamah, Baba Abdul Rahman, Inaki Williams e Jordan Ayew.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes