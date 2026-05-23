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Tunísia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Tunisiana aposta em uma renovação de elenco para avançar da fase de grupos pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:00

Seleção Tunisiana
Seleção Tunisiana Crédito: Reprodução

Seleção tunisiana busca avançar ao mata-mata pela primeira vez na história e terá Hannibal Mejbri como principal destaque na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Sabri Lamouchi chega ao torneio após confirmar vaga nas Eliminatórias Africanas e aposta em uma renovação no elenco para tentar fazer sua melhor campanha em Mundiais.

Calendário de jogos da Tunísia no Grupo F

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Tunísia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Suécia x Tunísia – 14/06 (domingo) – 23h – Monterrey;
  • 2ª Rodada: Tunísia x Japão – 20/06 (sábado) – 19h – Monterrey;
  • 3ª Rodada: Tunísia x Holanda – 25/06 (quinta-feira) – 18h – Kansas City.

Histórico da Tunísia em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: fase de grupos (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022);
  • Primeira participação: Argentina 1978;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 7 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos em 2022;
  • Retrospecto geral: 18 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Tunísia em Copas

  • Maiores artilheiros em Copas: Wahbi Khazri (3 gols) e Sami Al-Jaber (3 gols);
  • Outros destaques históricos: Youssef Msakni, Radhi Jaïdi e Riadh Bouazizi.

Lista de convocados da Tunísia para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

  • Sabri Ben Hassen (Étoile du Sahel)
  • Mouhib Chamakh (Club Africain)
  • Aymen Dahmen (CS Sfaxien)

Defensores

  • Yan Valery (Young Boys)
  • Moutaz Neffati (Norrköping)
  • Montassar Talbi (Lorient)
  • Omar Rekik (Maribor)
  • Dylan Bronn (Servette)
  • Raed Chikhaoui (US Monastir)
  • Adem Arous (Kasimpasa)
  • Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance)
  • Ali Abdi (Nice)

Meio-campistas

  • Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
  • Mohamed Haj Mahmoud (Lugano)
  • Rani Khedira (Union Berlin)
  • Hannibal Mejbri (Burnley)
  • Anis Ben Slimane (Norwich City)
  • Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa)
  • Ismaël Gharbi (Augsburg)

Atacantes

  • Elias Achouri (Copenhagen)
  • Khalil Ayari (Paris Saint-Germain)
  • Sebastian Tounekti (Celtic)
  • Elias Saad (Augsburg)
  • Firas Chaouat (Club Africain)
  • Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala)
  • Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Tunísia

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