Tunísia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:00
Seleção tunisiana busca avançar ao mata-mata pela primeira vez na história e terá Hannibal Mejbri como principal destaque na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Sabri Lamouchi chega ao torneio após confirmar vaga nas Eliminatórias Africanas e aposta em uma renovação no elenco para tentar fazer sua melhor campanha em Mundiais.
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Tunísia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Defensores
Meio-campistas
Atacantes