ÁGUIAS DE CARTAGO

Tunísia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Tunisiana aposta em uma renovação de elenco para avançar da fase de grupos pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:00

Seleção Tunisiana Crédito: Reprodução

Seleção tunisiana busca avançar ao mata-mata pela primeira vez na história e terá Hannibal Mejbri como principal destaque na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Sabri Lamouchi chega ao torneio após confirmar vaga nas Eliminatórias Africanas e aposta em uma renovação no elenco para tentar fazer sua melhor campanha em Mundiais.

Calendário de jogos da Tunísia no Grupo F

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Tunísia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Suécia x Tunísia – 14/06 (domingo) – 23h – Monterrey;

2ª Rodada: Tunísia x Japão – 20/06 (sábado) – 19h – Monterrey;

3ª Rodada: Tunísia x Holanda – 25/06 (quinta-feira) – 18h – Kansas City.

Histórico da Tunísia em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022);

Primeira participação: Argentina 1978;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 7 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 2022;

Retrospecto geral: 18 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Tunísia em Copas

Maiores artilheiros em Copas: Wahbi Khazri (3 gols) e Sami Al-Jaber (3 gols);

Outros destaques históricos: Youssef Msakni, Radhi Jaïdi e Riadh Bouazizi.

Lista de convocados da Tunísia para a Copa do Mundo 2026

Goleiros





Sabri Ben Hassen (Étoile du Sahel)

Mouhib Chamakh (Club Africain)

Aymen Dahmen (CS Sfaxien)

Defensores

Yan Valery (Young Boys)

Moutaz Neffati (Norrköping)

Montassar Talbi (Lorient)

Omar Rekik (Maribor)

Dylan Bronn (Servette)

Raed Chikhaoui (US Monastir)

Adem Arous (Kasimpasa)

Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance)

Ali Abdi (Nice)

Meio-campistas

Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Mohamed Haj Mahmoud (Lugano)

Rani Khedira (Union Berlin)

Hannibal Mejbri (Burnley)

Anis Ben Slimane (Norwich City)

Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa)

Ismaël Gharbi (Augsburg)

Atacantes