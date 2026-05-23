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Cristiano Ronaldo fatura R$ 1,5 bilhão e lidera lista dos atletas mais bem pagos do mundo; veja o ranking

Craque português ficou no topo do ranking da Forbes pelo quarto ano seguido e igualou recorde histórico de Floyd Mayweather Jr.

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:01

Físico de Cristiano Ronaldo
Físico de Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Cristiano Ronaldo foi eleito mais uma vez o atleta mais bem pago do mundo pela revista Forbes. Segundo o ranking divulgado nesta sexta-feira (22), o jogador português arrecadou US$ 300 milhões no último ano, valor equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão, somando salários e contratos de patrocínio.

Atualmente no Al-Nassr, Cristiano lidera a lista pelo quarto ano consecutivo e alcançou a sexta liderança da carreira no ranking da publicação.

Físico de Cristiano Ronaldo

Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo posa para a Armani por Reprodução
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Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram

O valor arrecadado pelo craque também igualou o recorde histórico do boxeador Floyd Mayweather Jr., que havia registrado os mesmos US$ 300 milhões em 2015, no maior rendimento já contabilizado pela Forbes para um atleta.

Com seis lideranças no ranking, Cristiano Ronaldo empatou com Michael Jordan e agora aparece atrás apenas do golfista Tiger Woods, que terminou na primeira posição em 11 oportunidades.

O boxeador Canelo Alvarez apareceu na segunda colocação da lista, com ganhos de US$ 170 milhões, cerca de R$ 850 milhões. Já Lionel Messi fechou o pódio com US$ 140 milhões, aproximadamente R$ 700 milhões.

O brasileiro mais bem colocado no ranking foi Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid apareceu na 34ª posição, com ganhos estimados em US$ 60 milhões, cerca de R$ 300 milhões.

Veja os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026

  1. Cristiano Ronaldo (futebol) - US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão)
  2. Canelo Alvarez (boxe) - US$ 170 milhões (R$ 850 milhões)
  3. Lionel Messi (futebol) - US$ 140 milhões (R$ 700 milhões)
  4. LeBron James (basquete) - US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões)
  5. Shohei Ohtani (beisebol) - US$ 127,6 milhões (R$ 638 milhões)
  6. Stephen Curry (basquete) - US$ 124,7 milhões (R$ 623,5 milhões)
  7. Jon Rahm (golfe) - US$ 107 milhões (R$ 535 milhões)
  8. Karim Benzema (futebol) - US$ 104 milhões (R$ 520 milhões)
  9. Kevin Durant (basquete) - US$ 103,8 milhões (R$ 519 milhões)
  10. Lewis Hamilton (automobilismo) - US$ 100 milhões (R$ 500 milhões)

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