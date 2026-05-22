FANTASMA DAS LESÕES

Histórico preocupa? Veja quantos jogos Neymar já perdeu em Copas do Mundo por lesão

Camisa 10 da Seleção Brasileira voltou a preocupar após edema na panturrilha e revive histórico de problemas físicos em Mundiais desde 2014

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:46

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A possibilidade de Neymar chegar novamente à Copa do Mundo convivendo com problemas físicos reacendeu um histórico que acompanha o camisa 10 da Seleção Brasileira desde sua estreia em Mundiais. Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa de 2026, o atacante voltou a preocupar após sofrer um edema na panturrilha direita durante partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Caso a lesão volte a afastá-lo de jogos da Seleção, não será a primeira vez que Neymar terá sua trajetória em Copas impactada por problemas físicos. Desde 2014, o atacante já desfalcou o Brasil em partidas decisivas ou disputou o torneio sem estar em plenas condições.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

2014: o trauma no Brasil

A situação mais traumática aconteceu justamente em sua primeira Copa do Mundo, disputada no Brasil em 2014. Principal estrela da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, Neymar fazia grande campanha até sofrer uma grave lesão nas quartas de final contra a Colômbia.

Após uma joelhada nas costas aplicada por Camilo Zúñiga, o atacante fraturou uma vértebra na região lombar e foi cortado do restante da competição. Sem o camisa 10, o Brasil acabou goleado pela Alemanha por 7x1 na semifinal e ainda perdeu por 3x0 para a Holanda na disputa do terceiro lugar.

2018: a Copa no sacrifício

Quatro anos depois, na Rússia, Neymar novamente chegou ao Mundial cercado por dúvidas físicas. O atacante havia sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé direito em fevereiro de 2018 e ficou quase três meses afastado dos gramados.

O retorno aconteceu poucos dias antes da Copa, em amistoso contra a Croácia. Apesar de conseguir disputar o torneio, o camisa 10 ainda não estava em sua melhor forma física durante a competição. Mesmo assim, terminou a campanha com dois gols e uma assistência.

2022: azar no Catar

Na Copa do Catar, em 2022, Neymar iniciou o torneio vivendo um dos melhores momentos da carreira, atuando ao lado de Lionel Messi no PSG. Sem histórico recente de lesões naquela temporada, o atacante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito logo na estreia do Brasil, na vitória por 2x0 sobre a Sérvia.