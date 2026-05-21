Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:51
A possível ausência de Neymar na Copa do Mundo de 2026 voltou a ligar o alerta na Seleção Brasileira. O camisa 10 sofre de um edema na panturrilha direita e virou preocupação nos bastidores da CBF. Caso seja cortado do Mundial, o atacante do Santos entrará para uma lista que já conta com diversos nomes históricos da Amarelinha que ficaram fora da Copa por problemas físicos ou situações inesperadas.
Craques que já foram cortados da Seleção Brasileira pouco antes da Copa