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Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa

Possível ausência do camisa 10 reacende lembranças de nomes históricos que perderam Mundiais por lesão ou problemas às vésperas do torneio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:51

Neymar chorando após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar
Neymar chorando após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: André Durão/MoWA Press

A possível ausência de Neymar na Copa do Mundo de 2026 voltou a ligar o alerta na Seleção Brasileira. O camisa 10 sofre de um edema na panturrilha direita e virou preocupação nos bastidores da CBF. Caso seja cortado do Mundial, o atacante do Santos entrará para uma lista que já conta com diversos nomes históricos da Amarelinha que ficaram fora da Copa por problemas físicos ou situações inesperadas.

Craques que já foram cortados da Seleção Brasileira pouco antes da Copa

Careca (1982): Principal esperança ofensiva do Brasil sofreu lesão na coxa poucos dias antes da estreia e perdeu a Copa da Espanha. por Reprodução
Toninho Cerezo (1986): Meio-campista sofreu problemas físicos e acabou cortado antes do Mundial do México. por Reprodução
Renato Gaúcho (1986): Atacante ficou fora da lista final após episódio de indisciplina na concentração da Seleção em Belo Horizonte. por Reprodução
Leandro (1986): Lateral desistiu da Copa em solidariedade a Renato Gaúcho após o corte do companheiro de Flamengo. por Reprodução
Mozer (1994): Zagueiro do Benfica foi diagnosticado com hepatite às vésperas da Copa dos Estados Unidos e perdeu a chance de disputar o tetra. por Reprodução
Ricardo Gomes (1994): Defensor sofreu estiramento em amistoso preparatório e precisou deixar a delegação antes do início da competição. por Reprodução
Márcio Santos (1998): Zagueiro titular da geração tetracampeã foi cortado por lesão muscular antes da Copa disputada na França. por Reprodução
Fábio Conceição (1998): Volante acabou retirado da lista final por problemas físicos pouco antes do embarque para o Mundial. por Reprodução
Romário (1998): Ídolo brasileiro ficou fora do Mundial da França após lesão na panturrilha e protagonizou uma das ausências mais polêmicas da história da Seleção. por Reprodução
Emerson (2002): Capitão da Seleção sofreu luxação no ombro durante um rachão às vésperas da estreia contra a Turquia e acabou cortado da campanha do pentacampeonato. por Reprodução
Edmílson (2006): Volante sofreu lesão no joelho já na Alemanha e foi substituído por Mineiro antes da estreia da Seleção no Mundial. por Reprodução
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Careca (1982): Principal esperança ofensiva do Brasil sofreu lesão na coxa poucos dias antes da estreia e perdeu a Copa da Espanha. por Reprodução

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Tags:

Neymar Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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