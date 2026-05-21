EXPECTATIVA E APREENSÃO

Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa

Possível ausência do camisa 10 reacende lembranças de nomes históricos que perderam Mundiais por lesão ou problemas às vésperas do torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:51

Neymar chorando após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: André Durão/MoWA Press

A possível ausência de Neymar na Copa do Mundo de 2026 voltou a ligar o alerta na Seleção Brasileira. O camisa 10 sofre de um edema na panturrilha direita e virou preocupação nos bastidores da CBF. Caso seja cortado do Mundial, o atacante do Santos entrará para uma lista que já conta com diversos nomes históricos da Amarelinha que ficaram fora da Copa por problemas físicos ou situações inesperadas.