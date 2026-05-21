FUTEBOL

Fifa estuda ampliar Copa do Mundo de 2030 para até 66 seleções

Entidade avalia nova expansão após apoio da Conmebol e de federações

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:19

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação

A Fifa voltou a debater internamente a possibilidade de ampliar novamente a Copa do Mundo de 2030. Antes mesmo da estreia do formato com 48 seleções no torneio de 2026, dirigentes da entidade já discutem a chance de aumentar o número de participantes para até 66 equipes na edição seguinte.

Segundo o jornal espanhol As, uma proposta que há alguns meses era considerada improvável ganhou força nos bastidores após manifestações favoráveis de federações nacionais e da Conmebol. A confederação sul-americana defende um modelo mais inclusivo, que permita a presença de países tradicionalmente fora do grupo das principais potências do futebol.

Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo 1 de 15

Dentro da Fifa, o debate encontra apoio na visão defendida pelo presidente Gianni Infantino, que costuma tratar a Copa do Mundo como um evento global voltado à expansão do esporte. A avaliação de dirigentes é que o aumento de vagas abriria espaço para seleções raramente vistas em Mundiais e ampliaria o alcance político e comercial da competição.

A Copa de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México, já representará uma mudança histórica ao passar de 32 para 48 seleções. Com o novo formato, países como Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão aparecem entre os possíveis estreantes ou participantes raros do torneio.

A edição de 2030 terá sede principal em Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, partidas comemorativas devem acontecer em Argentina, Uruguai e Paraguai, em celebração ao centenário da competição.

Apesar do avanço das conversas, a ampliação ainda está longe de virar realidade. A Fifa sequer iniciou completamente o planejamento estrutural do Mundial de 2030, processo que deve ganhar ritmo somente após a final da Copa de 2026, prevista para julho daquele ano.

Também existem dúvidas sobre questões logísticas envolvendo estádios e cidades-sede. Na Espanha, por exemplo, Málaga já saiu da disputa para receber jogos, enquanto Bilbao e San Sebastián ainda enfrentam incertezas. Mesmo assim, a possibilidade de uma nova expansão deixou de ser tratada como inviável nos bastidores da entidade.

Dirigentes ligados à Fifa enxergam a Copa de 2026 como um teste para avaliar os impactos esportivos, comerciais e operacionais do formato com 48 seleções. Dependendo dos resultados, a ideia de um Mundial com 66 equipes pode ganhar força nos próximos anos.