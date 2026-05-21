NOVA OPORTUNIDADE

Ex-goleiro do Vitória procura emprego pelo Linkedin

Aposentado desde 2023, ele tenta recolocação como treinador ou auxiliar técnico após passagem por projeto de formação de atleta

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:46

Goleiro Deola Crédito: Felipe Oliveira/EC Vitória / Divulgação

Ex-goleiro do Vitória, Deola está em busca de uma nova oportunidade no futebol. Aposentado dos gramados desde 2023, o ex-atleta tem utilizado o LinkedIn para tentar se recolocar no mercado de trabalho, mirando funções como treinador ou auxiliar técnico.

Na última experiência profissional, Deola atuou por mais de dois anos no projeto Sfera, uma estrutura voltada à formação de atletas em São Paulo. No clube-empresa, ele ficou responsável pela preparação de goleiros da equipe Sub-19.

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Em publicação na rede profissional, o ex-jogador fez um apelo por novas oportunidades. Ele escreveu: "Olá a todos! Estou buscando um novo cargo e agradeceria seu apoio. Se você souber de oportunidades ou quiser apenas conversar, me envie uma mensagem ou comentário abaixo. Gostaria de me reconectar. #OpenToWork"

Embora tenha sido revelado pelo Palmeiras, clube com o qual venceu a Copa do Brasil, e tenha vivido seu auge no clube paulista, com 103 partida, Deola também construiu uma trajetória marcada por diversas passagens no futebol brasileiro. Ele integrou o elenco alviverde que chegou à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2003, ao lado do atacante Vagner Love.