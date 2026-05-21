FUTEBOL

CBF recebe laudo sobre lesão de Neymar e fará nova avaliação antes da Copa

Atacante do Santos apresentou lesão moderada na panturrilha direita e seguirá tratamento inicial no clube

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:01

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que recebeu o laudo médico sobre a lesão de Neymar e informou que o atacante será reavaliado quando se apresentar à seleção brasileira para a Copa do Mundo. O camisa 10 está com um edema na panturrilha direita, identificado como uma lesão de grau moderado, situação que acendeu um alerta na preparação do Brasil para o Mundial. As informações são do O Globo.

Segundo a entidade, Neymar seguirá inicialmente sob os cuidados do departamento médico do Santos durante a primeira etapa da recuperação. A expectativa é que ele seja examinado novamente pela comissão da seleção no próximo dia 26, data da apresentação dos atletas na Granja Comary, em Teresópolis.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado 1 de 9

Além da nova avaliação clínica, a comissão técnica também prepara um cronograma específico de recuperação para acelerar o retorno do jogador às atividades. O objetivo é deixar o atacante apto para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

A preocupação existe por causa do curto intervalo até o início da competição. Embora a lesão não seja considerada grave, o tempo de recuperação necessário para problemas musculares na panturrilha gera cautela nos bastidores da seleção.

Mesmo assim, a possibilidade de corte ainda não é discutida internamente. Caso exista necessidade futura de substituição, a comissão técnica poderá recorrer à lista ampliada enviada previamente à Fifa antes da convocação final.

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