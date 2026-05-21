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CBF recebe laudo sobre lesão de Neymar e fará nova avaliação antes da Copa

Atacante do Santos apresentou lesão moderada na panturrilha direita e seguirá tratamento inicial no clube

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:01

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que recebeu o laudo médico sobre a lesão de Neymar e informou que o atacante será reavaliado quando se apresentar à seleção brasileira para a Copa do Mundo. O camisa 10 está com um edema na panturrilha direita, identificado como uma lesão de grau moderado, situação que acendeu um alerta na preparação do Brasil para o Mundial. As informações são do O Globo. 

Segundo a entidade, Neymar seguirá inicialmente sob os cuidados do departamento médico do Santos durante a primeira etapa da recuperação. A expectativa é que ele seja examinado novamente pela comissão da seleção no próximo dia 26, data da apresentação dos atletas na Granja Comary, em Teresópolis.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado

Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar recebeu apoio de amigos por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar abraça o fisioterapeuta após anúncio por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
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Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução

Além da nova avaliação clínica, a comissão técnica também prepara um cronograma específico de recuperação para acelerar o retorno do jogador às atividades. O objetivo é deixar o atacante apto para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

A preocupação existe por causa do curto intervalo até o início da competição. Embora a lesão não seja considerada grave, o tempo de recuperação necessário para problemas musculares na panturrilha gera cautela nos bastidores da seleção.

Mesmo assim, a possibilidade de corte ainda não é discutida internamente. Caso exista necessidade futura de substituição, a comissão técnica poderá recorrer à lista ampliada enviada previamente à Fifa antes da convocação final.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Neste cenário, Neymar deve desfalcar o Santos nas próximas partidas para priorizar o tratamento. A tendência, no entanto, é que ele seja liberado para iniciar os treinamentos com o grupo da seleção a partir do dia 27, quando começam oficialmente as atividades visando a disputa da Copa do Mundo.

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Tags:

Copa do Mundo Neymar Convocação Lesão

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