CBF recebe laudo sobre lesão de Neymar e fará nova avaliação antes da Copa

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Wendel de Novais
Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:01
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que recebeu o laudo médico sobre a lesão de Neymar e informou que o atacante será reavaliado quando se apresentar à seleção brasileira para a Copa do Mundo. O camisa 10 está com um edema na panturrilha direita, identificado como uma lesão de grau moderado, situação que acendeu um alerta na preparação do Brasil para o Mundial. As informações são do O Globo.
Segundo a entidade, Neymar seguirá inicialmente sob os cuidados do departamento médico do Santos durante a primeira etapa da recuperação. A expectativa é que ele seja examinado novamente pela comissão da seleção no próximo dia 26, data da apresentação dos atletas na Granja Comary, em Teresópolis.
Neymar foi às lágrimas ao ser convocado
Além da nova avaliação clínica, a comissão técnica também prepara um cronograma específico de recuperação para acelerar o retorno do jogador às atividades. O objetivo é deixar o atacante apto para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13, diante de Marrocos.
A preocupação existe por causa do curto intervalo até o início da competição. Embora a lesão não seja considerada grave, o tempo de recuperação necessário para problemas musculares na panturrilha gera cautela nos bastidores da seleção.
Mesmo assim, a possibilidade de corte ainda não é discutida internamente. Caso exista necessidade futura de substituição, a comissão técnica poderá recorrer à lista ampliada enviada previamente à Fifa antes da convocação final.
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Neste cenário, Neymar deve desfalcar o Santos nas próximas partidas para priorizar o tratamento. A tendência, no entanto, é que ele seja liberado para iniciar os treinamentos com o grupo da seleção a partir do dia 27, quando começam oficialmente as atividades visando a disputa da Copa do Mundo.