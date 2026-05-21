Fora da Copa? CBF toma decisão sobre Neymar após suspeita de lesão mais grave na panturrilha

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:42
A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 passou a gerar preocupação dentro da Seleção Brasileira. A CBF acredita que o problema muscular na panturrilha do camisa 10 é mais sério do que o informado inicialmente pelo Santos, de acordo com informações divulgadas pela ESPN.
A preocupação nos bastidores da CBF é porque o edema na panturrilha direita demandaria um tempo de recuperação maior do que o divulgado oficialmente pelo Santos, o que pode comprometer a participação do atacante nos amistosos preparatórios e até levantar dúvidas sobre sua condição física para o Mundial.
Apesar disso, a entidade ainda evita qualquer posicionamento definitivo antes de assumir o acompanhamento médico do jogador. A decisão sobre o futuro de Neymar será tomada assim que os jogadores convocados se apresentarem na Granja Comary, no próximo dia 27.
Neymar foi às lágrimas ao ser convocado
A comissão médica da Seleção pretende realizar uma nova avaliação clínica antes de definir se o atacante terá condições de seguir normalmente no planejamento da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Publicamente, o Santos mantém um discurso otimista e trata o edema como leve. Internamente, o clube acredita que Neymar ainda pode reunir condições de atuar contra o Deportivo Cuenca, na próxima terça-feira (26), pela Copa Sul-Americana, embora a possibilidade seja considerada remota.
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Pessoas ligadas à Seleção, no entanto, avaliam que o cenário é mais delicado e exige cautela. A divergência de versões entre clube e Seleção já começa a gerar desconforto nos bastidores. Ainda segundo a ESPN, integrantes da comissão técnica consideram pouco provável que Neymar esteja apto para os amistosos contra Panamá e Egito, marcados para os dias 31 de maio e 5 de junho.
Mesmo assim, a principal preocupação da comissão liderada por Carlo Ancelotti é saber se o atacante conseguirá atingir condição física ideal até a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos.
Nos bastidores, a orientação é tratar Neymar da mesma forma que qualquer outro convocado. Em conversa prévia com o jogador antes da convocação, Ancelotti teria deixado claro que não haverá tratamento diferenciado em relação aos critérios médicos e físicos adotados pela Seleção.
Até a reapresentação oficial na Granja Comary, a CBF não deve tomar nenhuma medida sobre o caso e aguarda uma avaliação presencial para definir os próximos passos envolvendo o principal nome técnico da equipe brasileira.