PROBLEMA PARA SELEÇÃO

Fora da Copa? CBF toma decisão sobre Neymar após suspeita de lesão mais grave na panturrilha

Comissão médica da Seleção Brasileira avalia que edema sofrido pelo camisa 10 pode exigir mais tempo de recuperação do que o divulgado pelo Santos

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:42

Neymar tem lesão na panturrilha que preocupa a CBF Crédito: Reprodução

A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 passou a gerar preocupação dentro da Seleção Brasileira. A CBF acredita que o problema muscular na panturrilha do camisa 10 é mais sério do que o informado inicialmente pelo Santos, de acordo com informações divulgadas pela ESPN.

A preocupação nos bastidores da CBF é porque o edema na panturrilha direita demandaria um tempo de recuperação maior do que o divulgado oficialmente pelo Santos, o que pode comprometer a participação do atacante nos amistosos preparatórios e até levantar dúvidas sobre sua condição física para o Mundial.

Apesar disso, a entidade ainda evita qualquer posicionamento definitivo antes de assumir o acompanhamento médico do jogador. A decisão sobre o futuro de Neymar será tomada assim que os jogadores convocados se apresentarem na Granja Comary, no próximo dia 27.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado 1 de 9

A comissão médica da Seleção pretende realizar uma nova avaliação clínica antes de definir se o atacante terá condições de seguir normalmente no planejamento da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Publicamente, o Santos mantém um discurso otimista e trata o edema como leve. Internamente, o clube acredita que Neymar ainda pode reunir condições de atuar contra o Deportivo Cuenca, na próxima terça-feira (26), pela Copa Sul-Americana, embora a possibilidade seja considerada remota.

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Pessoas ligadas à Seleção, no entanto, avaliam que o cenário é mais delicado e exige cautela. A divergência de versões entre clube e Seleção já começa a gerar desconforto nos bastidores. Ainda segundo a ESPN, integrantes da comissão técnica consideram pouco provável que Neymar esteja apto para os amistosos contra Panamá e Egito, marcados para os dias 31 de maio e 5 de junho.

Mesmo assim, a principal preocupação da comissão liderada por Carlo Ancelotti é saber se o atacante conseguirá atingir condição física ideal até a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos.

Nos bastidores, a orientação é tratar Neymar da mesma forma que qualquer outro convocado. Em conversa prévia com o jogador antes da convocação, Ancelotti teria deixado claro que não haverá tratamento diferenciado em relação aos critérios médicos e físicos adotados pela Seleção.