BRASILEIRÃO

Vitória x Internacional: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (23), às 17h, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:00

Vitória 1x0 Inter - 32ª rodada Série A 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Separadas por apenas dois pontos na tabela, as equipes entram em campo mirando aproximação da parte de cima da classificação. O Leão tenta se recuperar da derrota para o Bragantino e manter a força como mandante, enquanto o Colorado busca embalar de vez após goleada na última rodada.

Onde assistir Vitória x Internacional ao vivo

A partida entre Vitória e Internacional terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 14

Vitória

O Vitória chega motivado após aplicar uma goleada por 6x2 sobre o ABC no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, resultado que deixou o Rubro-Negro muito próximo da decisão regional. Antes disso, porém, a equipe havia sido derrotada por 2x0 pelo Red Bull Bragantino no Brasileirão.

O time comandado por Jair Ventura ocupa a 14ª colocação, com 19 pontos, mas aposta novamente no ótimo desempenho dentro do Barradão para voltar a subir na tabela. O Leão tem a quarta melhor campanha como mandante da Série A, com apenas uma derrota em casa até aqui.

Para o confronto, Jair Ventura terá o desfalque do volante Zé Vitor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o treinador volta a contar com Renato Kayzer, Nathan Mendes e Luan Cândido, que ficaram de fora contra o Bragantino. O lateral Ramon também pode retornar caso seja liberado pelo DM.

Internacional

O Internacional vive bom momento e chega embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrota. Na última rodada do Brasileirão, o Colorado goleou o Vasco por 4x1 no Beira-Rio e ganhou confiança para seguir subindo na tabela.

A equipe comandada por Paulo Pezzolano ocupa a 11ª posição, com 21 pontos, apenas dois à frente do Vitória. Além disso, o Inter teve a semana livre para descanso, sem compromissos no meio de semana.

Para a partida em Salvador, o técnico uruguaio não poderá contar com Johan Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Félix Torres e Victor Gabriel retornam após cumprirem suspensão.

Prováveis escalações de Vitória x Internacional

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Ramon); Caíque, Emmanuel Martínez e Gabriel Baralhas; Erick, Matheuzinho e Renê Sousa. Técnico: Jair Ventura

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Allex e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Internacional

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 17ª rodada

Data: Sábado, 23 de maio de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Arbitragem