Carrasco do Brasil na Copa do Mundo, jogador alemão anuncia aposentadoria e compra time de futebol da infância

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Wladmir Pinheiro
Estadão
Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:02
Aos 40 anos, Lukas Podolski confirmou a aposentadoria do futebol profissional após mais de duas décadas em atividade. O atacante, nascido na Polônia e naturalizado alemão, passará a atuar como dono do Górnik Zabrze, equipe onde iniciou a trajetória e também encerrou a carreira.
Ídolo com passagens por Bayern de Munique, 1. FC Köln e pela seleção da Alemanha, Podolski defendia o Górnik Zabrze há cinco temporadas. Agora, assume o controle do clube após adquirir 89% das ações por meio da empresa LP Holding GmbH. A despedida oficial dos gramados acontece neste sábado (23), na última rodada do Campeonato Polonês, contra o Radomiak Radom.
No início de maio, o atacante levantou a Copa da Polônia e encerrou um jejum de 38 anos do clube sem títulos relevantes. Apesar da conquista, teve participação limitada na temporada: foram 17 partidas, sem gols ou assistências, e apenas uma como titular.
Podolski encerra a carreira com um currículo expressivo. Entre os principais títulos estão a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, além de conquistas nacionais como Bundesliga, Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra, Copa da Turquia e duas Supercopas turcas. Ele também disputou os Mundiais de 2006 e 2010, além das Eurocopas de 2008, 2012 e 2016.
Pela seleção alemã, acumulou 130 jogos e marcou 49 gols, sendo o terceiro maior artilheiro da história da equipe, atrás de Miroslav Klose (71) e Gerd Müller (68). Em clubes, o maior destaque foi com a camisa do Colônia, onde balançou as redes 86 vezes em 181 partidas.