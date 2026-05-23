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Rival histórico de Senna, tetracampeão de Fórmula 1 é ferido na cabeça durante assalto dentro de mansão

Um dos filhos do ex-piloto Alain Prost foi obrigado a abrir o cofre da casa

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 23 de maio de 2026 às 12:45

Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1
Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1 Crédito: Reprodução

O ex-piloto Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1, foi vítima de um assalto em sua casa em Nyon, na Suíça, cidade localizada a cerca de 25 quilômetros de Genebra. De acordo com o jornal Blick, ele sofreu um ferimento leve na cabeça durante a ação.

Segundo a publicação, criminosos invadiram a residência enquanto Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças. Um dos filhos teria sido obrigado a abrir o cofre da casa.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre itens levados nem sobre o prejuízo causado pela invasão.

A polícia suíça realizou buscas na região após o crime, mas os suspeitos não foram localizados. Como Nyon fica próxima da fronteira com a França, autoridades francesas também passaram a colaborar nas investigações.

Ainda conforme a imprensa local, a família recebeu atendimento psicológico após o episódio. Nem Prost nem seus familiares se pronunciaram publicamente até agora.

O Blick informou ainda que o ex-piloto deixou a Suíça nos dias seguintes ao assalto e viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde mantém outra residência.

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