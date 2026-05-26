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Bahia tem novo desfalque confirmado para partida contra o Botafogo

Volante recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga mais pelo Esquadrão antes da pausa para a Copa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:17

Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão
Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia tem um desfalque importante em seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. O volante Nicolás Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba e não enfrenta o Botafogo no próximo sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O camisa cinco tricolor foi advertido com o cartão aos 29 minutos do primeiro tempo por colocar a mão na bola. Na súmula do confronto, a punição do atleta foi justificada pelo árbitro Anderson Daronco pelo uruguaio ter atuado "de maneira a mostrar desrespeito ao jogo".

Veja como foi Bahia x Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão

Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
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Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia

Sem Acevedo, o Bahia também já sabe que não conta com o lateral Luciano Juba, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo. A nova preocupação foi a lesão do goleiro Léo Vieira, que saiu de campo no último confronto com uma entorse no joelho direito.

Rogério Ceni tem Caio Alexandre como opção para o time titular. O treinador também pode escalar Erick, que não enfrentou o Coritiba, que estava suspenso.

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