PERDA IMPORTANTE

Bahia tem novo desfalque confirmado para partida contra o Botafogo

Volante recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga mais pelo Esquadrão antes da pausa para a Copa

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:17

Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia tem um desfalque importante em seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. O volante Nicolás Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba e não enfrenta o Botafogo no próximo sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O camisa cinco tricolor foi advertido com o cartão aos 29 minutos do primeiro tempo por colocar a mão na bola. Na súmula do confronto, a punição do atleta foi justificada pelo árbitro Anderson Daronco pelo uruguaio ter atuado "de maneira a mostrar desrespeito ao jogo".

Veja como foi Bahia x Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão 1 de 5

Sem Acevedo, o Bahia também já sabe que não conta com o lateral Luciano Juba, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo. A nova preocupação foi a lesão do goleiro Léo Vieira, que saiu de campo no último confronto com uma entorse no joelho direito.