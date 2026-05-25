Bahia perde para o Coritiba e chega a pior sequência sob o comando de Rogério Ceni

Alan Pinheiro
Publicado em 25 de maio de 2026 às 22:09
O Bahia está em seu maior jejum de triunfos desde que Rogério Ceni passou a comandar o time, no final de 2023. O feito negativo foi alcançado na noite desta segunda-feira (25), após o Tricolor ser superado por 3x2 para o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota marcou o oitavo jogo sem vencer na temporada. Erick Pulga abriu o placar para o Esquadrão, enquanto Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes fizeram para o Coxa. Everaldo diminuiu no final da partida.
Com sete dias de preparação, o Bahia foi a campo com quatro mudanças no time titular em relação ao empate contra o Grêmio. Jean Lucas, Román Gómez e Sanabria foram escolhidos para começar o confronto, enquanto Iago Borduchi assumiu a lateral esquerda após a lesão de Luciano Juba, que retorna somente após a pausa para a Copa do Mundo.
Veja como foi Bahia x Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão
O confronto entre o quarto melhor visitante e o terceiro pior mandante começou com os dois times mostrando como iriam se portar em campo. Pressionado pelo jejum de triunfos, o Bahia manteve a posse de bola, mas construiu suas jogadas a partir das laterais do campo. Quando o time estava com a bola, verticalizava o jogo, tentando chegar ao campo de ataque em pouco tempo.
Já o Coritiba apostava na velocidade de seus homens de frente para pegar o Esquadrão de surpresa. Era o Tricolor dar um mole que o Coxa já acionava seu trio ofensivo com um lançamento e partia para o contra-ataque. Foi dessa forma que as duas equipes tentavam chegar ao gol, mas o jogo se mostrava truncado e as finalizações não surgiam.
O primeiro chute com perigo do Bahia foi acontecer somente aos 20 minutos, quando Iago Borduchi acertou a trave de Pedro Rangel. Melhor em campo, não demorou muito para que o placar saísse do zero.
Aos 25 minutos, Sanabria e Pulga trocaram de lado e o camisa 16 estava bem posicionado para receber o passe em profundidade de Willian José. O atacante do Bahia entrou na área e tentou cruzar para o argentino, mas a bola desviou em Tiago Cóser e matou o goleiro do Coritiba.
Depois do gol, a equipe mandante passou a buscar mais controle da posse de bola, mas sem abdicar do comportamento de colocar os defensores do Bahia para disputar na velocidade com os homens de frente do time paranaense. Foi dentro desse contexto que Breno Lopes conseguiu abrir espaço para finalizar dentro da área e viu Léo Vieira salvar sem dificuldade.
Nos minutos finais, a empolgação pelo bom jogo ganhou um contraponto para servir de preocupação. Em lance dentro da área, o goleiro Léo Vieira se lesionou e precisou ser substituído por João Paulo, que voltou a jogar dois meses após sua última partida. O Bahia confirmou que o jogador sofreu uma entorse no joelho direito.
Na volta do intervalo, o Coritiba não demorou muito para empatar o confronto. Logo aos 10 minutos, Josué fatiou a bola e o lançamento encontrou Bruno Melo dentro da área. O camisa 26 do Coxa subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o fundo das redes, vencendo o goleiro João Paulo.
Irreconhecível em campo, o Bahia passou a errar com frequência ainda em seu campo de defesa, o que fez os donos da casa terem ainda mais espaço para atacar. Foi assim que o primeiro gol saiu e foi exatamente nesse contexto que o Coxa voltou a marcar. Aos 19 minutos, João Paulo se atrapalhou e a bola sobrou para o Coritiba. A bola foi cruzada para a área e sobrou limpa para Lavega chutar forte de esquerda e virar a partida.
Atrás no placar, o Bahia se lançou ao ataque, mas esqueceu da maior arma do adversário. Após cobrança de escanteio, o Coritiba armou o contra-ataque. Eram três atletas da equipe paranaense contra apenas dois jogadores do Esquadrão. No final do lance, Breno Lopes só ajeitou o corpo antes de bater colocado no ângulo.
Já nos acréscimos, Everton Ribeiro cobrou a falta na cabeça de Everaldo, que subiu mais alto que a marcação e cabeceou com força para o fundo das redes, diminuindo o placar no Couto Pereira. Apesar da reação tricolor nos minutos finais, o esforço da equipe comandada por Rogério Ceni não foi suficiente para levantar sequer um ponto de volta para Salvador.
Agora, o Bahia terá quatro dias antes de voltar a campo na temporada. No próximo sábado (17), o clube volta a Salvador para enfrentar o Botafogo na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Coritiba 3 x 2 Bahia - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Willian Oliveira) e Sebastian Gómez (Wallisson) e Josué (Vini Paulista); Breno Lopes, Lavega (Fabinho) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Bahia: Léo Vieira (João Paulo); Román Gómez, David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Erick Pulga (Kike Olivera), Sanabria (Ademir) e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.
Estádio: Couto Pereira, em Curitiba;
Gols: Erick Pulga (25'), no primeiro tempo; Bruno Melo (10'), Lavega (19'), Breno Lopes (22') e Everaldo (45') no segundo tempo;
Cartões amarelos: Acevedo, Ademir, Román Gómez (Bahia);
Público pagante: 20.588 torcedores;
Renda: R$ 647.328,00
Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO);
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).