SE REINVENTOU

Ex-Bahia e Vitória troca lateral pelo ataque e vive melhor fase da carreira no futebol asiático

Euller é o líder em participações em gols do Seoul E-Land FC, da segunda divisão da Coreia do Sul

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:07

Euller atualmente defende o Seoul E-Land, da Coreia do Sul Crédito: Maurícia da Matta / EC Vitória

Velho conhecido do futebol baiano, Euller vive uma transformação na carreira. Revelado nas categorias de base do Bahia e com passagem de cinco temporadas pelo Vitória, o jogador de 31 anos deixou de atuar como lateral-esquerdo para se firmar no setor ofensivo. Hoje, jogando como ponta-direita, ele é um dos destaques da segunda divisão da Coreia do Sul.

Defendendo o Seoul E-Land FC, Euller atravessa grande fase no futebol asiático. Na atual temporada da K League 2, o brasileiro soma três gols e quatro assistências em 12 partidas. Os números dão sequência ao ótimo desempenho apresentado no ano passado, quando marcou 12 gols e distribuiu 11 assistências em 37 jogos pelo mesmo clube.

Relembre a passagem de Euller pelo Vitória 1 de 7

A mudança de posição, no entanto, não começou apenas após a chegada ao futebol sul-coreano. Antes disso, entre 2023 e 2024, Euller já vinha sendo utilizado mais avançado no Marítimo, de Portugal, atuando como ponta-direita.

Antes disso, na temporada 2022/23, pelo Chaves, também no futebol português, passou a jogar com frequência como meia pela esquerda, deixando definitivamente a lateral.

A versatilidade, inclusive, já era uma das características do jogador nos tempos de Vitória. Mesmo atuando prioritariamente como lateral-esquerdo, Euller também era utilizado em funções mais ofensivas no meio-campo, algo que ajudou a mantê-lo no elenco rubro-negro por cinco temporadas.

Passagem pelo futebol baiano

Natural de São Paulo, Euller cresceu no interior da Paraíba e iniciou sua trajetória nas divisões de base do Bahia, onde chegou em 2010. Após deixar o Esquadrão dois anos depois, acertou com o Vitória e estreou profissionalmente pelo clube em 2013, aos 18 anos.

No Leão, ganhou espaço rapidamente e se consolidou como peça frequente do elenco, apesar de nunca ter assumido a condição de titular absoluto. Ao todo, disputou 113 partidas com a camisa rubro-negra, marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências.

A passagem pelo Vitória chegou ao fim em agosto de 2017, quando rescindiu contrato de forma amigável. Depois disso, iniciou trajetória internacional ao defender o Avispa Fukuoka, do Japão, e o Al-Shabab, da Arábia Saudita.