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Ex-Bahia e Vitória troca lateral pelo ataque e vive melhor fase da carreira no futebol asiático

Euller é o líder em participações em gols do Seoul E-Land FC, da segunda divisão da Coreia do Sul

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:07

Euller atualmente defende o Seoul E-Land, da Coreia do Sul
Euller atualmente defende o Seoul E-Land, da Coreia do Sul Crédito: Maurícia da Matta / EC Vitória

Velho conhecido do futebol baiano, Euller vive uma transformação na carreira. Revelado nas categorias de base do Bahia e com passagem de cinco temporadas pelo Vitória, o jogador de 31 anos deixou de atuar como lateral-esquerdo para se firmar no setor ofensivo. Hoje, jogando como ponta-direita, ele é um dos destaques da segunda divisão da Coreia do Sul.

Defendendo o Seoul E-Land FC, Euller atravessa grande fase no futebol asiático. Na atual temporada da K League 2, o brasileiro soma três gols e quatro assistências em 12 partidas. Os números dão sequência ao ótimo desempenho apresentado no ano passado, quando marcou 12 gols e distribuiu 11 assistências em 37 jogos pelo mesmo clube.

Relembre a passagem de Euller pelo Vitória

Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta
Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta
Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta
Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta
Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta
Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta
Euller atualmente defende o Seoul E-Land, da Coreia do Sul por Maurícia da Matta / EC Vitória
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Euller nos tempos de Vitória por Maurícia da Matta

A mudança de posição, no entanto, não começou apenas após a chegada ao futebol sul-coreano. Antes disso, entre 2023 e 2024, Euller já vinha sendo utilizado mais avançado no Marítimo, de Portugal, atuando como ponta-direita.

Antes disso, na temporada 2022/23, pelo Chaves, também no futebol português, passou a jogar com frequência como meia pela esquerda, deixando definitivamente a lateral.

A versatilidade, inclusive, já era uma das características do jogador nos tempos de Vitória. Mesmo atuando prioritariamente como lateral-esquerdo, Euller também era utilizado em funções mais ofensivas no meio-campo, algo que ajudou a mantê-lo no elenco rubro-negro por cinco temporadas.

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Passagem pelo futebol baiano

Natural de São Paulo, Euller cresceu no interior da Paraíba e iniciou sua trajetória nas divisões de base do Bahia, onde chegou em 2010. Após deixar o Esquadrão dois anos depois, acertou com o Vitória e estreou profissionalmente pelo clube em 2013, aos 18 anos.

No Leão, ganhou espaço rapidamente e se consolidou como peça frequente do elenco, apesar de nunca ter assumido a condição de titular absoluto. Ao todo, disputou 113 partidas com a camisa rubro-negra, marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências.

A passagem pelo Vitória chegou ao fim em agosto de 2017, quando rescindiu contrato de forma amigável. Depois disso, iniciou trajetória internacional ao defender o Avispa Fukuoka, do Japão, e o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Euller ainda teve uma breve volta ao futebol brasileiro entre 2019 e 2020, período em que passou por CSA e Ferroviária. Desde então, voltou ao exterior e acumulou experiências no Chipre, em Portugal e, agora, na Coreia do Sul, onde vive uma das fases mais produtivas da carreira atuando em uma nova posição.

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Bahia Vitória

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