A ONDA AZUL

Curaçao na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção caribenha fará sua estreia em Copas do Mundo na edição sediada por Estados Unidos, Canadá e México

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:40

Seleção Curaçauense Crédito: Divulgação

Curaçao vai disputar a sua 1ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Dick Advocaat garantiu vaga inédita para o Mundial e chega embalada pela geração formada majoritariamente por jogadores com passagem pelo futebol holandês, que tem o atacante Leandro Bacuna como principal referência.

Uniformes de Curaçao para Copa do Mundo 2026 1 de 13

Calendário de jogos de Curaçao no Grupo E

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Curaçao na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Alemanha x Curaçao – 14/06 (domingo) – 14h – Houston;

2ª Rodada: Equador x Curaçao – 20/06 (sábado) – 21h – Kansas City;

3ª Rodada: Curaçao x Costa do Marfim – 25/06 (quinta-feira) – 17h – Filadélfia.

Histórico de Curaçao em Copas do Mundo

Melhor campanha: estreia em 2026;

Primeira participação: Estados Unidos/Canadá/México 2026;

Última participação: Estados Unidos/Canadá/México 2026;

Participações: 1 (2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: estreia em 2026;

Retrospecto geral: nunca disputou jogos em Copas do Mundo.

Maiores artilheiros e ídolos de Curaçao em Copas

Como fará sua estreia em Mundiais em 2026, Curaçao ainda não possui artilheiros em Copas do Mundo. A equipe chega para a competição com Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Eloy Room e Jurgen Locadia como principais jogadores.

Lista de convocados de Curaçao para a Copa do Mundo 2026

O técnico Dick Advocaat divulgou a lista de 26 convocados de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026. Tahith Chong, Jurgen Locadia e os irmãos Bacuna aparecem entre os principais nomes da seleção caribenha.

Goleiros

Tyrick Bodak (Telstar)

Trevor Doornbusch (Dordrecht)

Eloy Room (Vitesse)

Defensores

Riechedly Bazoer (Konyaspor)

Joshua Brenet (Kayserispor)

Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)

Sherel Floranus (PEC Zwolle)

Deveron Fonville (NEC Nijmegen)

Jurien Gaari (Abha Club)

Armando Obispo (PSV)

Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Meio-campistas

Juninho Bacuna (Volendam)

Leandro Bacuna (Igdir FK)

Livano Comenencia (Zurich)

Kevin Felida (Den Bosch)

Ar’jany Martha (Rotherham United)

Tyrese Noslin (Telstar)

Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Atacantes