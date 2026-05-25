Curaçao na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:40
Curaçao vai disputar a sua 1ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Dick Advocaat garantiu vaga inédita para o Mundial e chega embalada pela geração formada majoritariamente por jogadores com passagem pelo futebol holandês, que tem o atacante Leandro Bacuna como principal referência.
Uniformes de Curaçao para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Curaçao na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Como fará sua estreia em Mundiais em 2026, Curaçao ainda não possui artilheiros em Copas do Mundo. A equipe chega para a competição com Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Eloy Room e Jurgen Locadia como principais jogadores.
O técnico Dick Advocaat divulgou a lista de 26 convocados de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026. Tahith Chong, Jurgen Locadia e os irmãos Bacuna aparecem entre os principais nomes da seleção caribenha.
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