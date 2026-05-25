Espanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:06
A Espanha vai disputar a sua 17ª Copa do Mundo em 2026. Campeã mundial em 2010 e atual vencedora da Eurocopa, a seleção comandada por Luis de la Fuente chega ao torneio apostando na geração liderada por Lamine Yamal, Rodri e Pedri para buscar a segunda estrela.
Uniformes da Espanha para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Espanha na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Luis de la Fuente divulgou a lista de 26 convocados da Espanha para a Copa do Mundo de 2026. A convocação chamou atenção por não contar com nenhum jogador do Real Madrid pela primeira vez na história da seleção em Mundiais.
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