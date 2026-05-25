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Espanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Em busca do bicampeonato, a Seleção Espanhola chega ao Mundial como uma das grandes favoritas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:06

Seleção Espanhola
Seleção Espanhola Crédito: Divulgação

A Espanha vai disputar a sua 17ª Copa do Mundo em 2026. Campeã mundial em 2010 e atual vencedora da Eurocopa, a seleção comandada por Luis de la Fuente chega ao torneio apostando na geração liderada por Lamine Yamal, Rodri e Pedri para buscar a segunda estrela. 

Uniformes da Espanha para Copa do Mundo 2026

Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Espanha no Grupo H

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Espanha na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Espanha x Cabo Verde – 15/06 (segunda-feira) – 13h – Atlanta;
  • 2ª Rodada: Espanha x Arábia Saudita – 21/06 (domingo) – 13h – Atlanta;
  • 3ª Rodada: Uruguai x Espanha – 26/06 (sexta-feira) – 21h – Guadalajara.

Histórico da Espanha em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: campeã (2010);
  • Primeira participação: Itália 1934;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 17 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: Espanha 1982;
  • Melhor campanha recente: oitavas de final em 2022;
  • Retrospecto geral: 67 jogos, 31 vitórias, 18 empates e 18 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Espanha em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: David Villa (9 gols);
  • Outros destaques históricos: Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué e Carles Puyol. 

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Lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo 2026

O técnico Luis de la Fuente divulgou a lista de 26 convocados da Espanha para a Copa do Mundo de 2026. A convocação chamou atenção por não contar com nenhum jogador do Real Madrid pela primeira vez na história da seleção em Mundiais.

Goleiros

  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • David Raya (Arsenal)
  • Joan García (Barcelona)

Defensores

  • Pedro Porro (Tottenham)
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
  • Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Pubill (Atlético de Madrid)
  • Eric García (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Meio-campistas

  • Rodri (Manchester City)
  • Martín Zubimendi (Arsenal)
  • Pedri (Barcelona)
  • Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
  • Mikel Merino (Arsenal)
  • Gavi (Barcelona)
  • Álex Baena (Atlético de Madrid)

Atacantes

  • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Ferran Torres (Barcelona)
  • Borja Iglesias (Celta de Vigo)
  • Dani Olmo (Barcelona)
  • Víctor Muñoz (Osasuna)
  • Nico Williams (Athletic Bilbao)
  • Yeremy Pino (Crystal Palace)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Espanha

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