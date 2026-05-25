Áustria na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção austríaca retorna ao Mundial após ficar fora das últimas seis edições

  • Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:58

Seleção Austríaca
Seleção Austríaca Crédito: Divulgação

A Áustria vai disputar a sua 8ª Copa do Mundo em 2026. Dona de um histórico terceiro lugar em 1954, a seleção comandada por Ralf Rangnick chega ao torneio apostando na liderança dos experientes David Alaba, Marcel Sabitzer e Marco Arnautovic e na força coletiva construída nos últimos anos para fazer bonito após mais de três décadas fora de Mundiais.

Uniformes da Áustria para Copa do Mundo 2026

1 de 14
Uniforme da Áustria para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Áustria no Grupo J

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Áustria na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Áustria x Jordânia – 16/06 (terça-feira) – 21h – San Francisco Bay Area Stadium;
  • 2ª Rodada: Argentina x Áustria – 22/06 (segunda-feira) – 14h – Dallas Stadium;
  • 3ª Rodada: Argélia x Áustria – 27/06 (sábado) – 23h – Kansas City Stadium.

Histórico da Áustria em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: 3º lugar (1954);
  • Primeira participação: Itália 1934;
  • Última participação: França 1998;
  • Participações: 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos em 1998;
  • Retrospecto geral: 29 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Áustria em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Erich Probst (6 gols);
  • Outros destaques históricos: Hans Krankl, Alfred Körner, Walter Schachner e Theodor Wagner.

Lista de convocados da Áustria para a Copa do Mundo 2026

O técnico Ralf Rangnick divulgou a lista de 26 convocados da Áustria para a Copa do Mundo de 2026. Marko Arnautovic lidera o ataque, enquanto David Alaba e Marcel Sabitzer aparecem como nomes centrais da equipe.

Goleiros

  • Patrick Pentz (Brøndby IF)
  • Alexander Schlager (Red Bull Salzburg)
  • Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

Defensores

  • David Affengruber (Elche CF)
  • David Alaba (Real Madrid)
  • Kevin Danso (Tottenham)
  • Marco Friedl (Werder Bremen)
  • Philipp Lienhart (Freiburg)
  • Phillipp Mwene (Mainz 05)
  • Stefan Posch (Mainz 05)
  • Alexander Prass (Hoffenheim)
  • Michael Svoboda (Venezia)

Meio-campistas

  • Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
  • Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)
  • Florian Grillitsch (Braga)
  • Konrad Laimer (Bayern de Munique)
  • Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
  • Xaver Schlager (RB Leipzig)
  • Romano Schmid (Werder Bremen)
  • Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC)
  • Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
  • Paul Wanner (PSV Eindhoven)
  • Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Atacantes

  • Marko Arnautovic (Crvena zvezda)
  • Michael Gregoritsch (Augsburg)
  • Sasa Kalajdzic (LASK).

