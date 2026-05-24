OS AZUIS E AMARELOS

Suécia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Os suecos volta ao Mundial após ficar fora da edição 2022

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:00

Seleçãu Sueca Crédito: Reprodução

Suécia vai disputar a sua 13ª Copa do Mundo em 2026. Vice-campeã mundial em 1958, quando sediou o torneio, a seleção sueca retorna ao Mundial após oito anos de ausência e aposta na geração liderada pelos atacantes Alexander Isak e Viktor Gyökeres para tentar voltar ao protagonismo internacional. A equipe é comandada por Graham Potter.

Uniformes da Suécia para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Suécia no Grupo F

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Suécia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Suécia x Tunísia – 14/06 (domingo) – 22h – Monterrey;

2ª Rodada: Holanda x Suécia – 20/06 (sábado) – 14h – Houston;

3ª Rodada: Japão x Suécia – 25/06 (quinta-feira) – 20h – Dallas.

Histórico da Suécia em Copas do Mundo

Melhor campanha: vice-campeã (1958);

Primeira participação: Itália 1934;

Última participação: Rússia 2018;

Participações: 13 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: Suécia 1958;

Melhor campanha recente: quartas de final em 2018;

Retrospecto geral: 51 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 19 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Suécia em Copas

Maiores artilheiros em Copas: Kennet Andersson e Henrik Larsson (5 gols cada);

Outros destaques históricos: Zlatan Ibrahimović, Tomas Brolin e Gunnar Gren.

Lista de convocados da Suécia para a Copa do Mundo 2026

O técnico Graham Potter divulgou a lista de 26 convocados da Suécia para a Copa do Mundo de 2026. Alexander Isak e Viktor Gyökeres lideram a geração sueca que volta a disputar um Mundial após ficar fora da edição do Catar.

Goleiros

Kristoffer Nordfeldt (AIK)

Viktor Johansson (Stoke City)

Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensores

Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Victor Lindelöf (Aston Villa)

Isak Hien (Atalanta)

Carl Starfelt (Celta de Vigo)

Elliot Stroud (Mjällby)

Gustaf Lagerbielke (Braga)

Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

Emil Holm (Juventus)

Hjalmar Ekdal (Burnley)

Eric Smith (St. Pauli)

Meio-campistas

Yasin Ayari (Brighton)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Jesper Karlström (Udinese)

Mattias Svanberg (Wolfsburg)

Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Ken Sema (Pafos)

Taha Ali (Malmö FF)

Atacantes