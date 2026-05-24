Suécia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:00
Suécia vai disputar a sua 13ª Copa do Mundo em 2026. Vice-campeã mundial em 1958, quando sediou o torneio, a seleção sueca retorna ao Mundial após oito anos de ausência e aposta na geração liderada pelos atacantes Alexander Isak e Viktor Gyökeres para tentar voltar ao protagonismo internacional. A equipe é comandada por Graham Potter.
Uniformes da Suécia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Suécia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Graham Potter divulgou a lista de 26 convocados da Suécia para a Copa do Mundo de 2026. Alexander Isak e Viktor Gyökeres lideram a geração sueca que volta a disputar um Mundial após ficar fora da edição do Catar.
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