SEPARADOS PELA BANDEIRA

Conheça a história dos irmãos que vão jogar a segunda Copa do Mundo por países diferentes

Filhos de imigrantes ganeses, Nico e Iñaki Williams voltarão a disputar uma Copa do Mundo defendendo seleções diferentes: Espanha e Gana

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:52

Iñaki e Nico Williams disputarão a Copa do Mundo do Catar por Gana e Espanha, respectivamente Crédito: Ángel Rivero

A Copa do Mundo de 2026 voltará a proporcionar uma das histórias mais curiosas do futebol internacional. Os irmãos Iñaki Williams, de 31 anos, e Nico Williams, de 23, disputarão juntos o torneio pela segunda vez consecutiva. O detalhe é que cada um defenderá uma seleção diferente: Iñaki veste a camisa de Gana, enquanto Nico representa a Espanha.

A situação já havia ocorrido na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e se repetirá nos Estados Unidos, México e Canadá. Apesar de seguirem caminhos distintos no futebol de seleções, os dois compartilham uma trajetória marcada por desafios familiares, imigração e ascensão no esporte.

Atualmente, os irmãos atuam pelo Athletic Bilbao, clube que defenderam desde as categorias de base. Antes de se tornarem referências da equipe basca, porém, a família precisou enfrentar uma longa jornada para construir uma nova vida na Europa.

Veja as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, segundo a Opta 1 de 20

Os pais de Iñaki e Nico nasceram em Gana e deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Atravessaram milhares de quilômetros rumo à Espanha em uma viagem que incluiu trechos percorridos a pé pelo deserto do Saara e outros em veículos improvisados. Durante a travessia, a mãe dos jogadores, María Williams, estava grávida de Iñaki.

Ao chegarem a Melilla, território espanhol localizado no norte da África, os dois foram detidos pelas autoridades migratórias. Posteriormente, receberam assistência humanitária e conseguiram se estabelecer na Espanha, onde iniciaram uma nova etapa da vida.

Foi em Bilbao que Iñaki nasceu, em 1994. Anos depois, a família se estabeleceu em Pamplona, cidade localizada a cerca de 150 quilômetros da capital basca. Em 2002, nasceu Nico, o caçula da família.

O futebol rapidamente aproximou os dois irmãos. Iñaki chegou primeiro às categorias de base do Athletic Bilbao e abriu caminho para que Nico seguisse a mesma trajetória. Com o passar dos anos, ambos alcançaram o time principal e se transformaram em dois dos principais jogadores do clube.

A história dos irmãos também se divide quando o assunto é seleção. Iñaki chegou a atuar pela Espanha em um amistoso, mas posteriormente optou por defender Gana, país de origem de seus pais. Nico, por sua vez, escolheu seguir representando a Espanha e foi um dos destaques da campanha que terminou com o título da Eurocopa de 2024.