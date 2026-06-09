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Conheça a história dos irmãos que vão jogar a segunda Copa do Mundo por países diferentes

Filhos de imigrantes ganeses, Nico e Iñaki Williams voltarão a disputar uma Copa do Mundo defendendo seleções diferentes: Espanha e Gana

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:52

Iñaki e Nico Williams disputarão a Copa do Mundo do Catar por Gana e Espanha, respectivamente
Iñaki e Nico Williams disputarão a Copa do Mundo do Catar por Gana e Espanha, respectivamente Crédito: Ángel Rivero

A Copa do Mundo de 2026 voltará a proporcionar uma das histórias mais curiosas do futebol internacional. Os irmãos Iñaki Williams, de 31 anos, e Nico Williams, de 23, disputarão juntos o torneio pela segunda vez consecutiva. O detalhe é que cada um defenderá uma seleção diferente: Iñaki veste a camisa de Gana, enquanto Nico representa a Espanha.

A situação já havia ocorrido na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e se repetirá nos Estados Unidos, México e Canadá. Apesar de seguirem caminhos distintos no futebol de seleções, os dois compartilham uma trajetória marcada por desafios familiares, imigração e ascensão no esporte.

Atualmente, os irmãos atuam pelo Athletic Bilbao, clube que defenderam desde as categorias de base. Antes de se tornarem referências da equipe basca, porém, a família precisou enfrentar uma longa jornada para construir uma nova vida na Europa.

Veja as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, segundo a Opta

A Seleção Espanhola tem 16,1% de chances de título por Divulgação
A Seleção Francesa tem 13% de chances de título por Reprodução
A Seleção Inglesa tem 11,2% de chances de título por Reprodução
A Seleção Argentina tem 10,4% de chances de título por Divulgação
A Seleção Portuguesa tem 7% de chances de título por Reprodução
A Seleção Brasileira tem 6,6% de chances de título por Reprodução
A Seleção Alemã tem 5,1% de chances de título por Reprodução
A Seleção Holandesa tem 3,6% de chances de título por Reprodução
A Seleção Norueguesa tem 3,5%  por Reprodução
A Seleção Belga tem 2,4% de chances de título por Reprodução
A Seleção Colombiana tem 2,1% de chances de título por Divulgação
A Seleção Marroquina tem 1,9% de chances de título por Divulgação
A Seleção Uruguaia tem 1,7% de chances de título por Divulgação
A Seleção Suíça tem 1,7% de chances de título por Divulgação
A Seleção Croata tem 1,6% de chances de título por Reprodução
A Seleção Equatoriana tem 1,4% de chances de título por Divulgação
A Seleção Japonesa tem 1,2% de chances de título por Reprodução
A Seleção Estadunidense tem 1,2% de chances de título por Divulgação
A Seleção Senegalesa tem 1% de chances de título por Reprodução
A Seleção Mexicana tem 1% de chances de título por Divulgação
1 de 20
A Seleção Espanhola tem 16,1% de chances de título por Divulgação

Os pais de Iñaki e Nico nasceram em Gana e deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Atravessaram milhares de quilômetros rumo à Espanha em uma viagem que incluiu trechos percorridos a pé pelo deserto do Saara e outros em veículos improvisados. Durante a travessia, a mãe dos jogadores, María Williams, estava grávida de Iñaki.

Ao chegarem a Melilla, território espanhol localizado no norte da África, os dois foram detidos pelas autoridades migratórias. Posteriormente, receberam assistência humanitária e conseguiram se estabelecer na Espanha, onde iniciaram uma nova etapa da vida.

Foi em Bilbao que Iñaki nasceu, em 1994. Anos depois, a família se estabeleceu em Pamplona, cidade localizada a cerca de 150 quilômetros da capital basca. Em 2002, nasceu Nico, o caçula da família.

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O futebol rapidamente aproximou os dois irmãos. Iñaki chegou primeiro às categorias de base do Athletic Bilbao e abriu caminho para que Nico seguisse a mesma trajetória. Com o passar dos anos, ambos alcançaram o time principal e se transformaram em dois dos principais jogadores do clube.

A história dos irmãos também se divide quando o assunto é seleção. Iñaki chegou a atuar pela Espanha em um amistoso, mas posteriormente optou por defender Gana, país de origem de seus pais. Nico, por sua vez, escolheu seguir representando a Espanha e foi um dos destaques da campanha que terminou com o título da Eurocopa de 2024.

Agora, os irmãos Williams voltarão a compartilhar o palco da maior competição do futebol mundial. Desta vez, novamente em lados diferentes, mas carregando uma mesma história de superação que começou muito antes de chegarem aos gramados da Copa do Mundo.

Tags:

Copa do Mundo 2026 Espanha Gana

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