PRONTO PARA ESTREIA?

Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Atacante da Seleção teve recuperação considerada positiva pela equipe médica e segue em tratamento para ficar à disposição de Carlo Ancelotti

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:50

Neymar fazendo trabalho de fisioterapia com a Seleção Crédito: Divulgação/CBF

A CBF atualizou nesta segunda-feira (8) o quadro clínico de Neymar e informou que o atacante apresentou evolução positiva no tratamento da lesão muscular na panturrilha direita. O jogador passou por uma ressonância magnética nos Estados Unidos, onde a Seleção Brasileira se prepara para a disputa da Copa do Mundo.

Segundo comunicado divulgado pela entidade, os exames indicaram que a recuperação ocorre dentro do previsto pela equipe médica. “O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a CBF.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

Apesar do avanço, a presença do camisa 10 na estreia do Brasil no Mundial ainda é considerada improvável. A equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia sua campanha no torneio no próximo sábado (13), contra Marrocos. A expectativa é que Neymar tenha condições de atuar apenas a partir da segunda rodada, diante do Haiti, marcada para o dia 19.

O atacante está afastado dos gramados desde o dia 17 de maio, quando sofreu a lesão durante uma partida do Santos contra o Coritiba, seu último compromisso antes da convocação para a Seleção.

Inicialmente, o clube paulista informou que o jogador apresentava um edema na panturrilha, mas posteriormente o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou uma lesão muscular de grau 2, com prazo estimado de recuperação entre duas e três semanas.

Desde sua chegada à concentração da Seleção, Neymar vem realizando tratamento intensivo. No último fim de semana, enquanto o restante do elenco viajou para disputar o amistoso contra o Egito, o atacante permaneceu em Nova Jersey dando continuidade ao processo de reabilitação.