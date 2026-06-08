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Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Atacante da Seleção teve recuperação considerada positiva pela equipe médica e segue em tratamento para ficar à disposição de Carlo Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:50

Neymar fazendo trabalho de fisioterapia com a Seleção
Neymar fazendo trabalho de fisioterapia com a Seleção Crédito: Divulgação/CBF

A CBF atualizou nesta segunda-feira (8) o quadro clínico de Neymar e informou que o atacante apresentou evolução positiva no tratamento da lesão muscular na panturrilha direita. O jogador passou por uma ressonância magnética nos Estados Unidos, onde a Seleção Brasileira se prepara para a disputa da Copa do Mundo.

Segundo comunicado divulgado pela entidade, os exames indicaram que a recuperação ocorre dentro do previsto pela equipe médica. “O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a CBF.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

Apesar do avanço, a presença do camisa 10 na estreia do Brasil no Mundial ainda é considerada improvável. A equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia sua campanha no torneio no próximo sábado (13), contra Marrocos. A expectativa é que Neymar tenha condições de atuar apenas a partir da segunda rodada, diante do Haiti, marcada para o dia 19.

O atacante está afastado dos gramados desde o dia 17 de maio, quando sofreu a lesão durante uma partida do Santos contra o Coritiba, seu último compromisso antes da convocação para a Seleção.

Inicialmente, o clube paulista informou que o jogador apresentava um edema na panturrilha, mas posteriormente o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou uma lesão muscular de grau 2, com prazo estimado de recuperação entre duas e três semanas.

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Desde sua chegada à concentração da Seleção, Neymar vem realizando tratamento intensivo. No último fim de semana, enquanto o restante do elenco viajou para disputar o amistoso contra o Egito, o atacante permaneceu em Nova Jersey dando continuidade ao processo de reabilitação.

Nos próximos dias, a tendência é que o jogador aumente gradualmente a carga de trabalho físico. Caso a evolução continue dentro do esperado, ele poderá iniciar atividades com bola e avançar para a fase de transição ao campo antes de ser liberado para treinar normalmente com o grupo.

Tags:

Neymar Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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