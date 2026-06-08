FEITO SOB MEDIDA

Computador de R$ 55 mil de Neymar mistura luxo, personalização e hardware de ponta

Setup personalizado criado por MSI e Corsair inclui gabinete exclusivo, refrigeração customizada e peças de última geração

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:17

Neymar e seu PC personalizado Crédito: Reprodução

A MSI e a Corsair se uniram para desenvolver um computador personalizado para Neymar Jr, em um projeto que ultrapassa R$ 55 mil em valor estimado. Além de sua carreira no futebol e de ter sido convocado para a Copa do Mundo, o atacante também é conhecido por sua paixão por games, especialmente o FPS Counter-Strike 2.

O equipamento reúne componentes de ponta do mercado atual, incluindo o processador AMD Ryzen 9 de última geração e a placa de vídeo GeForce RTX 5090 da Nvidia. Somados, apenas esses dois itens chegam a quase R$ 40 mil, segundo informações do Techtudo.

O PC também conta com 64 GB de memória RAM e foi pensado para ter um visual exclusivo, montado em um gabinete no estilo aquário totalmente personalizado para o jogador. O conjunto completo ainda pode ficar mais caro caso sejam incluídos monitores e periféricos utilizados por Neymar em seu setup de jogos.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

PC feito sob medida para o jogador

O projeto desenvolvido pela MSI e pela Corsair foi pensado exclusivamente para o atacante do Santos e da seleção brasileira — clube que defende atualmente, o Santos FC. O gabinete é um dos principais destaques, um Corsair 6500X White modificado com pintura automotiva especial, incluindo o logotipo da marca pessoal de Neymar e até detalhes com partes de camisas utilizadas pelo atleta.

Outro ponto visual marcante é o painel de LED frontal, que exibe informações como temperatura do sistema e também imagens relacionadas a momentos importantes da carreira do jogador. O sistema ainda conta com refrigeração líquida customizada, com fluido branco opaco, em referência ao Santos FC.

Especificações do PC de Neymar

A configuração reúne alguns dos componentes mais avançados do mercado:

Processador: AMD Ryzen 9 9950X3D (com tecnologia 3D V-Cache);

Placa de vídeo: Nvidia GeForce RTX 5090 (MSI Vanguard);

Placa-mãe: MSI MAG X870E Tomahawk Wi-Fi;

Memória RAM: 64 GB Corsair Dominator DDR5 (2x32 GB) a 6.000 MHz;

Fonte: Corsair RM1200x (1200 W, 80 Plus Gold);

Resfriamento: sistema customizado Corsair iCUE Link Hydro;

Gabinete: Corsair 6500X White personalizado com tela frontal.

Por que o setup é tão caro

Segundo o projeto, muitos dos componentes usados no PC de Neymar chegam ao Brasil por importação direta, o que aumenta o custo final devido a impostos e frete internacional. A RTX 5090, por exemplo, é atualmente uma das placas de vídeo mais avançadas da Nvidia, com o modelo citado chegando a cerca de R$ 34.289,10 no varejo nacional.

Outro fator que pesa no preço é o mercado global de semicondutores, que ainda enfrenta instabilidades e encarece peças como memória RAM e armazenamento. O kit de 64 GB DDR5 utilizado no sistema, por exemplo, aparece cotado em torno de R$ 12 mil.

Desempenho para jogos de alto nível

Com esse conjunto, o PC é capaz de rodar praticamente qualquer jogo moderno no máximo de qualidade gráfica, incluindo recursos como ray tracing, mantendo taxas elevadas de quadros por segundo mesmo em resolução 4K.