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Computador de R$ 55 mil de Neymar mistura luxo, personalização e hardware de ponta

Setup personalizado criado por MSI e Corsair inclui gabinete exclusivo, refrigeração customizada e peças de última geração

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:17

Neymar e seu PC personalizado
Neymar e seu PC personalizado Crédito: Reprodução

A MSI e a Corsair se uniram para desenvolver um computador personalizado para Neymar Jr, em um projeto que ultrapassa R$ 55 mil em valor estimado. Além de sua carreira no futebol e de ter sido convocado para a Copa do Mundo, o atacante também é conhecido por sua paixão por games, especialmente o FPS Counter-Strike 2.

O equipamento reúne componentes de ponta do mercado atual, incluindo o processador AMD Ryzen 9 de última geração e a placa de vídeo GeForce RTX 5090 da Nvidia. Somados, apenas esses dois itens chegam a quase R$ 40 mil, segundo informações do Techtudo.

O PC também conta com 64 GB de memória RAM e foi pensado para ter um visual exclusivo, montado em um gabinete no estilo aquário totalmente personalizado para o jogador. O conjunto completo ainda pode ficar mais caro caso sejam incluídos monitores e periféricos utilizados por Neymar em seu setup de jogos.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

PC feito sob medida para o jogador

O projeto desenvolvido pela MSI e pela Corsair foi pensado exclusivamente para o atacante do Santos e da seleção brasileira — clube que defende atualmente, o Santos FC. O gabinete é um dos principais destaques, um Corsair 6500X White modificado com pintura automotiva especial, incluindo o logotipo da marca pessoal de Neymar e até detalhes com partes de camisas utilizadas pelo atleta.

Outro ponto visual marcante é o painel de LED frontal, que exibe informações como temperatura do sistema e também imagens relacionadas a momentos importantes da carreira do jogador. O sistema ainda conta com refrigeração líquida customizada, com fluido branco opaco, em referência ao Santos FC.

Especificações do PC de Neymar

A configuração reúne alguns dos componentes mais avançados do mercado:

Processador: AMD Ryzen 9 9950X3D (com tecnologia 3D V-Cache);

Placa de vídeo: Nvidia GeForce RTX 5090 (MSI Vanguard);

Placa-mãe: MSI MAG X870E Tomahawk Wi-Fi;

Memória RAM: 64 GB Corsair Dominator DDR5 (2x32 GB) a 6.000 MHz;

Fonte: Corsair RM1200x (1200 W, 80 Plus Gold);

Resfriamento: sistema customizado Corsair iCUE Link Hydro;

Gabinete: Corsair 6500X White personalizado com tela frontal.

Por que o setup é tão caro

Segundo o projeto, muitos dos componentes usados no PC de Neymar chegam ao Brasil por importação direta, o que aumenta o custo final devido a impostos e frete internacional. A RTX 5090, por exemplo, é atualmente uma das placas de vídeo mais avançadas da Nvidia, com o modelo citado chegando a cerca de R$ 34.289,10 no varejo nacional.

Outro fator que pesa no preço é o mercado global de semicondutores, que ainda enfrenta instabilidades e encarece peças como memória RAM e armazenamento. O kit de 64 GB DDR5 utilizado no sistema, por exemplo, aparece cotado em torno de R$ 12 mil.

Desempenho para jogos de alto nível

Com esse conjunto, o PC é capaz de rodar praticamente qualquer jogo moderno no máximo de qualidade gráfica, incluindo recursos como ray tracing, mantendo taxas elevadas de quadros por segundo mesmo em resolução 4K.

O sistema também é voltado para monitores competitivos de alta taxa de atualização, como 240 Hz e 360 Hz. A arquitetura Blackwell da Nvidia e o uso de tecnologias como DLSS com Frame Generation ajudam a aumentar a fluidez dos jogos por meio de inteligência artificial, melhorando o desempenho sem perda perceptível na qualidade de imagem.

Tags:

Neymar

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