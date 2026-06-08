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Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores

Meia da Dinamarca afirmou que está bem e em casa com a família após o acionamento do cardiodesfibrilador implantável durante amistoso contra a Ucrânia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:46

Christian Eriksen
Christian Eriksen Crédito: Divulgação

O meia dinamarquês Christian Eriksen se pronunciou após o susto vivido durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, neste domingo (7), quando seu cardiodesfibrilador implantável (CDI) entrou em ação durante a partida. Em mensagem divulgada após o episódio, o jogador afirmou que está bem, já retornou para casa e segue ao lado da família.

Eriksen reconheceu o impacto causado pela situação, especialmente para seus familiares, mas destacou que o ocorrido foi diferente do episódio enfrentado em 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante a Eurocopa.

"Quero informar a todos que estou bem e que estou em casa com minha família. Como vocês podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto tanto em mim quanto na minha família, mas quero tranquilizar a todos de que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021", afirmou.

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O jogador também agradeceu o apoio recebido de companheiros, integrantes das equipes médicas e profissionais que acompanham sua saúde desde o problema cardíaco sofrido há quatro anos. Segundo ele, o dispositivo implantado após aquele episódio funcionou exatamente como previsto ao identificar a necessidade de intervenção.

"Além de ser grato pelo apoio e pela assistência de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à experiência deles, meu CDI fez exatamente aquilo para o que foi projetado: proteger-me quando eu precisei", declarou.

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Enquanto aguarda novas avaliações médicas, Eriksen afirmou que pretende concentrar suas atenções na recuperação e no convívio familiar. O meio-campista revelou ainda o desejo de aproveitar o período de descanso ao lado dos filhos.

"Por enquanto, meu foco está em me recuperar, passar tempo com minha família, sair de férias e jogar futebol com meus filhos", completou.

Eriksen convive com o cardiodesfibrilador implantável desde 2021, quando sofreu um mal súbito durante uma partida da Eurocopa e precisou ser reanimado ainda no gramado. Após passar por tratamento e receber o dispositivo, o dinamarquês retomou a carreira profissional e segue atuando sob acompanhamento médico especializado.

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