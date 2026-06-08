Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo

Omar Abdulkadir Artan, que seria o primeiro somali a arbitrar uma Copa do Mundo, foi impedido de entrar nos Estados Unidos e acabou retirado do quadro de oficiais do torneio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:25

Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan Crédito: Divulgação FIFA

A Fifa confirmou nesta segunda-feira (8) a exclusão do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan do quadro de arbitragem da Copa do Mundo de 2026 após ele ter sua entrada negada nos Estados Unidos, um dos países-sede da competição.

Em comunicado, a entidade informou que o profissional não poderá participar das atividades de preparação nem atuar durante o torneio. A Fifa também ressaltou que não interfere nos processos migratórios dos países anfitriões e que foi informada pelas autoridades americanas de que a situação do árbitro não será revertida neste momento.

Árbitros que representarão o Brasil na Copa do Mundo

Raphael claus por Reprodução
Ramon Abatti Abel por Cesar Greco/Palmeiras
Wilton Pereira Sampaio por Cesar Greco/Palmeiras
1 de 3
Raphael claus por Reprodução

Artan viajava para os Estados Unidos quando foi impedido de ingressar no país por agentes de imigração. Após a negativa, o somali precisou seguir para a Turquia. As razões exatas para a decisão das autoridades americanas ainda não foram esclarecidas oficialmente.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o árbitro enfrentou dificuldades relacionadas à documentação de entrada. Apesar de possuir autorização para viajar, um passaporte diplomático obtido com apoio da representação diplomática somali teria sido questionado pelas autoridades migratórias no momento do desembarque.

Aos 34 anos, Artan é considerado um dos principais nomes da arbitragem africana. Integrante do quadro da Fifa desde 2018, ele ganhou destaque internacional nos últimos anos e foi eleito o melhor árbitro da África pela Confederação Africana de Futebol (CAF) em 2025.

Leia mais

Imagem - Lesão que afastou jogadores da Copa do Mundo de 2026 está entre as mais temidas do futebol

Lesão que afastou jogadores da Copa do Mundo de 2026 está entre as mais temidas do futebol

Imagem - Nem Pelé nem Maradona: veja quem mais jogou partidas em Copas do Mundo

Nem Pelé nem Maradona: veja quem mais jogou partidas em Copas do Mundo

Imagem - Supercomputador aponta favoritos à Copa do Mundo de 2026 e surpreende com posição do Brasil

Supercomputador aponta favoritos à Copa do Mundo de 2026 e surpreende com posição do Brasil

A participação na Copa do Mundo de 2026 marcaria um feito histórico para o futebol da Somália. Artan seria o primeiro árbitro do país a trabalhar em partidas do principal torneio de seleções do planeta.

Com a saída de Artan, a Fifa perde um dos 52 árbitros selecionados para atuar na Copa do Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá.

Tags:

Estados Unidos Copa do Mundo 2026 Fifa

Mais recentes

Imagem - Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores

Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores
Imagem - Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo

Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo
Imagem - Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo