VISTO NEGADO

Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo

Omar Abdulkadir Artan, que seria o primeiro somali a arbitrar uma Copa do Mundo, foi impedido de entrar nos Estados Unidos e acabou retirado do quadro de oficiais do torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:25

Omar Abdulkadir Artan Crédito: Divulgação FIFA

A Fifa confirmou nesta segunda-feira (8) a exclusão do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan do quadro de arbitragem da Copa do Mundo de 2026 após ele ter sua entrada negada nos Estados Unidos, um dos países-sede da competição.

Em comunicado, a entidade informou que o profissional não poderá participar das atividades de preparação nem atuar durante o torneio. A Fifa também ressaltou que não interfere nos processos migratórios dos países anfitriões e que foi informada pelas autoridades americanas de que a situação do árbitro não será revertida neste momento.

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Artan viajava para os Estados Unidos quando foi impedido de ingressar no país por agentes de imigração. Após a negativa, o somali precisou seguir para a Turquia. As razões exatas para a decisão das autoridades americanas ainda não foram esclarecidas oficialmente.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o árbitro enfrentou dificuldades relacionadas à documentação de entrada. Apesar de possuir autorização para viajar, um passaporte diplomático obtido com apoio da representação diplomática somali teria sido questionado pelas autoridades migratórias no momento do desembarque.

Aos 34 anos, Artan é considerado um dos principais nomes da arbitragem africana. Integrante do quadro da Fifa desde 2018, ele ganhou destaque internacional nos últimos anos e foi eleito o melhor árbitro da África pela Confederação Africana de Futebol (CAF) em 2025.

A participação na Copa do Mundo de 2026 marcaria um feito histórico para o futebol da Somália. Artan seria o primeiro árbitro do país a trabalhar em partidas do principal torneio de seleções do planeta.