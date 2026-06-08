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João Fonseca alcança marca histórica no ranking da ATP após campanha em Roland Garros

Brasileiro ganhou posições após alcançar as quartas de final de Roland Garros, ultrapassou Francisco Cerúndolo e ficou próximo de igualar sua melhor colocação na classificação mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:29

João Fonseca Crédito: Reprodução/ X @ATP

A campanha de João Fonseca em Roland Garros rendeu mais um marco importante para sua trajetória no tênis profissional. Na atualização mais recente do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro subiu para a 25ª colocação e passou a ocupar o posto de tenista sul-americano mais bem classificado do circuito.

A ascensão foi impulsionada pelo desempenho no Grand Slam disputado em Paris, onde Fonseca alcançou as quartas de final e somou pontos importantes para sua classificação. Com o resultado, o carioca chegou a 1.735 pontos no ranking, a maior pontuação de sua carreira até o momento.

João Fonseca é destaque brasileiro no tênis 1 de 16

O avanço também permitiu que o brasileiro ultrapassasse o argentino Francisco Cerúndolo, que liderava a lista entre os tenistas da América do Sul. Agora, Fonseca aparece como o principal representante do continente na classificação mundial.

Além do novo status regional, o jovem tenista ficou próximo de igualar sua melhor posição na ATP. Seu recorde pessoal segue sendo o 24º lugar, alcançado no encerramento da temporada passada.

Em Roland Garros, Fonseca confirmou o bom momento ao longo do torneio ao superar adversários de destaque como Novak Djokovic e Casper Rudd e atingir seu melhor resultado em um Grand Slam.

A campanha foi encerrada nas quartas de final diante do tcheco Jakub Mensik, mas representou o melhor desempenho de um brasileiro no torneio francês desde a era de Gustavo Kuerten.