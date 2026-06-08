Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Fonseca alcança marca histórica no ranking da ATP após campanha em Roland Garros

Brasileiro ganhou posições após alcançar as quartas de final de Roland Garros, ultrapassou Francisco Cerúndolo e ficou próximo de igualar sua melhor colocação na classificação mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:29

João Fonseca celebrando ponto contra Jacob Fernley
João Fonseca  Crédito: Reprodução/ X @ATP

A campanha de João Fonseca em Roland Garros rendeu mais um marco importante para sua trajetória no tênis profissional. Na atualização mais recente do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro subiu para a 25ª colocação e passou a ocupar o posto de tenista sul-americano mais bem classificado do circuito.

A ascensão foi impulsionada pelo desempenho no Grand Slam disputado em Paris, onde Fonseca alcançou as quartas de final e somou pontos importantes para sua classificação. Com o resultado, o carioca chegou a 1.735 pontos no ranking, a maior pontuação de sua carreira até o momento.

João Fonseca é destaque brasileiro no tênis

João Fonseca começou a jogar tênis aos 4 anos de idade por Reprodução
João Fonseca ainda criança com a mãe por Reprodução
Em 2023, João Fonseca conquistou o US Open juvenil por Reprodução
O brasileiro chegou ao posto de número 1 do mundo entre os juvenis por Reprodução
Aos 19 anos, já ultrapassou R$ 16 milhões em premiações no circuito profissional. por Australian Open/Divulgação
João Fonseca é o primeiro brasileiro nas quartas de Roland Garros desde Gustavo Kuerten, em 2004 por Divulgação
Seu pai fundou uma das primeiras gestoras independentes de investimentos do Brasil por Reprodução
João Fonseca e a namorada Manu Noronha por Reprodução
João Fonseca e Guga por Reprodução
João Fonseca escolheu o circuito profissional em vez de seguir para uma universidade nos Estados Unidos por Rolex Monte Carlo Masters
O jovem brasileiro é apontado como a maior promessa do tênis nacional desde a geração de Guga por Australian Open/Divulgação
João Fonseca no Masters 1.000 por Divulgação/ATP
João Fonseca e Marcelo Melo na final do Rio Open por Fotojump / Rio Open
João Fonseca por Reprodução
João Fonseca por André Gemmer/CBT
João Fonseca por Reprodução
1 de 16
João Fonseca começou a jogar tênis aos 4 anos de idade por Reprodução

O avanço também permitiu que o brasileiro ultrapassasse o argentino Francisco Cerúndolo, que liderava a lista entre os tenistas da América do Sul. Agora, Fonseca aparece como o principal representante do continente na classificação mundial.

Além do novo status regional, o jovem tenista ficou próximo de igualar sua melhor posição na ATP. Seu recorde pessoal segue sendo o 24º lugar, alcançado no encerramento da temporada passada.

Em Roland Garros, Fonseca confirmou o bom momento ao longo do torneio ao superar adversários de destaque como Novak Djokovic e Casper Rudd e atingir seu melhor resultado em um Grand Slam.

Leia mais

Imagem - Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Imagem - Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Imagem - Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

A campanha foi encerrada nas quartas de final diante do tcheco Jakub Mensik, mas representou o melhor desempenho de um brasileiro no torneio francês desde a era de Gustavo Kuerten.

Após a passagem pelo saibro europeu, o foco do brasileiro agora se volta para a temporada de grama. Antes de Wimbledon, Fonseca disputará torneios preparatórios e terá uma situação favorável para subir ainda mais no ranking

Tags:

Tênis João Fonseca

Mais recentes

Imagem - Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira

Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira
Imagem - Lembra dele? Fenômeno no exterior, ex-Flamengo conquista quarto título no Japão e é eleito melhor jogador da temporada

Lembra dele? Fenômeno no exterior, ex-Flamengo conquista quarto título no Japão e é eleito melhor jogador da temporada
Imagem - Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026