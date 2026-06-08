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Lembra dele? Fenômeno no exterior, ex-Flamengo conquista quarto título no Japão e é eleito melhor jogador da temporada

Atleta celebra mais uma conquista e vive um dos melhores momentos da carreira

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:02

Matheus Thuler
Matheus Thuler Crédito: Reprodução

O zagueiro Matheus Thuler, revelado pelo Flamengo, ampliou sua coleção de títulos no futebol japonês. Aos 27 anos, o defensor conquistou mais um troféu com a camisa do Vissel Kobe e ainda recebeu o reconhecimento de torcedores e companheiros ao ser escolhido o melhor jogador da equipe na temporada.

A conquista foi confirmada no último sábado (6), quando o Vissel Kobe garantiu o título nacional mesmo após ser derrotado pelo Kashima. Com vantagem construída anteriormente, o clube fechou o confronto com placar agregado de 5 a 2 e levantou a taça pela terceira vez.

Atual sede do Flamengo, no Rio de Janeiro

Sede do Flamengo, na Gávea por Reprodução/Museu do Flamengo
Sede do Flamengo, na Gávea por Reprodução/Museu do Flamengo
Sede do Flamengo, na Gávea por Reprodução/Museu do Flamengo
Sede do Flamengo, na Gávea por Reprodução/Museu do Flamengo
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Sede do Flamengo, na Gávea por Reprodução/Museu do Flamengo

Em entrevista ao ge, Thuler comemorou o momento vivido no futebol asiático. “Um dos momentos mais importantes da minha carreira. Nós batalhamos muito pelo título japonês. A dedicação e o trabalho desse grupo no dia a dia foram sensacionais. Todos são merecedores. Sem sombra de dúvidas foi a coroação de uma temporada irretocável por parte do Vissel Kobe”, afirmou.

Além do zagueiro brasileiro, o elenco do clube japonês conta com os também brasileiros Jean Patric, Diego e Caetano.

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Trajetória após saída do Flamengo

Formado nas categorias de base do Flamengo, Matheus Thuler foi promovido ao elenco principal em 2017 e participou de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube carioca.

Em 2021, o defensor foi emprestado ao Montpellier, da França, onde disputou quase 20 partidas. Sem espaço no retorno ao futebol brasileiro, seguiu para o Vissel Kobe em 2022, inicialmente por empréstimo.

As boas atuações convenceram os japoneses a adquirir os direitos do atleta em definitivo. Desde então, Thuler ultrapassou a marca de 120 jogos pelo clube e se consolidou como uma das referências da equipe, acumulando títulos do Campeonato Japonês e da Copa do Imperador.

Aos 27 anos, o defensor vive a fase mais estável da carreira e segue colecionando conquistas longe do Brasil.

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