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Conheça PJ, o mascote da Seleção Brasileira que tem crachá da CBF, amizade com atletas e missão de acabar com a 'maldição do gato'

Vira-lata virou símbolo da Granja Comary e ganhou status de celebridade entre jogadores e funcionários

Fernanda Varela

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00

PJ é o mascote da Seleção Crédito: Reprodução

Enquanto os jogadores se preparam para mais uma Copa do Mundo, uma figura especial tem chamado atenção nos bastidores da seleção brasileira. Trata-se de PJ, um cachorro vira-lata que vive na Granja Comary e se transformou em mascote oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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A história do cão ganhou destaque por causa de uma curiosa missão atribuída pelos torcedores: ajudar a afastar a famosa "maldição do gato", expressão usada por muitos fãs após o episódio ocorrido na Copa do Catar, em 2022, quando um gato que estava sobre a mesa durante uma entrevista da seleção foi retirado de forma brusca por um assessor da CBF.

PJ chegou à Granja Comary antes mesmo daquele episódio. O cachorro apareceu nos arredores do centro de treinamento e acabou conquistando funcionários e atletas, que decidiram adotá-lo. Com o passar do tempo, ele ganhou espaço definitivo na rotina da seleção. Hoje, circula livremente pelo local, recebe jogadores e visitantes e até possui um crachá oficial da CBF.

O mascote também virou uma espécie de celebridade interna. Uma das amizades mais conhecidas é com a atacante Marta, que costuma demonstrar carinho pelo animal sempre que está treinando no local. Nos últimos dias, PJ também recebeu jogadores da seleção masculina, incluindo Neymar e Vinicius Júnior, durante a preparação para a Copa do Mundo.

A popularidade foi tão longe que o cachorro ganhou uma homenagem permanente dentro da Granja Comary. Uma das ruas do centro de treinamento recebeu uma grande pintura com a imagem do mascote, privilégio que poucos nomes ligados ao futebol brasileiro possuem.

Além da fama presencial, PJ também marca presença nas redes sociais. O perfil do cachorro reúne registros da rotina na Granja, aniversários, brincadeiras e encontros com atletas e visitantes.