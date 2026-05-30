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Vitória perde para o Santos e segue sem saber o que é vencer como visitante no Brasileirão

Miguelito, Barreal e Gabigol abriram 3x0 para o Peixe e Renê descontou para o Leão

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 22:13

Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Nada de vencer fora do Barradão! O Vitória foi derrotado por 3x1 pelo Santos, na noite deste sábado (30), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue sem saber o que é vencer como visitante na Série A. Agora, são três empates e seis derrotas em nove partidas longe de seus domínios na elite nacional nesta temporada.

O Leão vinha fazendo um jogo equilibrado, mas acabou sofrendo o primeiro gol em um lance que misturou desatenção defensiva e azar. Claudinho desviou finalização de Miguelito e acabou traindo o goleiro Gabriel.

Após sair atrás no placar, o time cresceu na partida, especialmente no início da segunda etapa. No entanto, justamente quando vivia seu melhor momento, sofreu dois gols em sequência, marcados por Barreal e Gabigol. O atacante santista, inclusive, acabou expulso após fazer um gesto obsceno durante a comemoração.

Com um jogador a mais, o Leão da Barra se lançou ao ataque, diminuiu a diferença com um gol de cabeça de Renê, mas não teve forças para buscar uma reação maior. Com isso, vai para a pausa da Copa do Mundo com 22 pontos e ocupa, momentaneamente, a 12ª colocação, aguardando o complemento da rodada neste domingo (31).

Agora, o foco rubro-negro se volta para a decisão da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. O duelo de ida, na Arena Castelão, acontece na próxima terça-feira (2), enquanto a partida decisiva será disputada no sábado (6), no Barradão. Pelo Brasileirão, o Vitória só volta a campo daqui a quase dois meses, após a Copa do Mundo, quando enfrenta o Remo, em Belém, pela 20ª rodada.

Veja como foi a derrota do Vitória para o Santos 1 de 3

O JOGO

O confronto no litoral paulista começou travado e bastante picotado, seja pelos erros técnicos das equipes, seja pela arbitragem, que interrompia constantemente o jogo com faltas e repetições de cobranças laterais. Aos poucos, porém, o Santos passou a controlar mais a posse de bola diante de um Vitória escalado em uma formação mais defensiva, com três zagueiros, o que dificultava a ocupação dos espaços ofensivos.

Apesar das dificuldades para atacar, foi o Leão quem finalizou primeiro. Baralhas arriscou de longe, mas mandou por cima do gol defendido por Gabriel Brazão. Logo depois, o Santos respondeu com a primeira grande chance da partida. Miguelito saiu cara a cara com Gabriel, que salvou o Vitória com uma defesa usando o pé direito.

O duelo seguia equilibrado, sem domínio absoluto de nenhuma das equipes, até que uma falha de marcação rubro-negra, somada a uma dose de azar, permitiu a abertura do placar aos 19 minutos. Miguelito recebeu com liberdade na entrada da área, entre as linhas de marcação do Vitória, girou e bateu. A bola desviou em Claudinho e morreu no fundo das redes, sem chances para Gabriel.

Depois do gol sofrido, Jair Ventura reposicionou a equipe, adiantando Caíque para atuar como primeiro volante. A mudança deu mais controle ao Vitória, que passou a ficar mais com a bola e neutralizou as ações ofensivas do Santos até o intervalo. Apesar disso, o time seguia encontrando dificuldades para transformar o volume em oportunidades claras. A melhor delas veio em um chute rasteiro de Renê, após bela arrancada, que exigiu boa defesa de Brazão.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 17

Na volta para o segundo tempo, Jair deixou a equipe ainda mais ofensiva ao sacar Caíque para a entrada de Tarzia. Com a mudança para o 4-2-3-1, o Vitória encurralou o Santos no campo de defesa e passou a pressionar pelo empate. A melhor oportunidade surgiu quando a bola sobrou para Matheuzinho dentro da pequena área, mas o meia finalizou em cima de Gabriel Brazão.

Mas justamente no melhor momento do Leão, veio o apagão. Aos oito minutos, Barreal aproveitou um corte errado de Claudinho e, da entrada da área, acertou um belo chute no ângulo. Dois minutos depois, Miguelito foi ao fundo pela direita e cruzou para Gabigol, que apareceu livre na segunda trave para fazer o terceiro gol santista.

O cenário parecia dramático para o Vitória, mas ficou um pouco menos complicado logo em seguida. Na comemoração, Gabigol fez gestos obscenos em direção a um torcedor e acabou expulso após intervenção do VAR.

Com a vantagem numérica, o Leão ganhou novo fôlego e partiu para o ataque. A pressão aumentou ainda mais quando Jair Ventura promoveu as entradas de Renato Kayzer e Marinho nos lugares de Neris e Claudinho.

Apesar da insistência e das muitas bolas levantadas na área, o Vitória só conseguiu diminuir o placar aos 29 minutos. Tarzia foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou para Renê, que subiu mais alto que Escobar e cabeceou sem força, mas no contrapé de Gabriel Brazão.

Após o gol, o Leão seguiu pressionando, mas encontrou enorme dificuldade para furar a retranca santista, que passou a se defender com praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola. Restaram os cruzamentos e os chutes de longa distância, mas sem efetividade.

Ainda assim, Renê quase recolocou o Vitória no jogo ao acertar uma bicicleta no travessão. Pouco depois, voltou a levar perigo em uma finalização da entrada da área defendida por Brazão. O esforço foi grande até os minutos finais, mas não suficiente para evitar mais uma derrota longe de casa.

FICHA TÉCNICA

Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada Campeonato Brasileiro

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres (João Ananias) e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Gabriel Bontempo (Davizinho), Barreal (Rollheiser) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

Vitória: Gabriel; Claudinho (Marinho), Neris (Renato Kayzer), Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Diego Tarzia), Baralhas (Martínez, depois Osvaldo) e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Local: Vila Belmiro, em Santos

Gols: Miguelito, aos 18 minutos, do 1° tempo, Barreal, aos 8 minutos, e Gabigol, aos 10 minutos, do 2° tempo (Santos) / Renê, aos 29 minutos, do 2º tempo (Vitória)

Cartões amarelos: Willian Arão (Santos) / Caíque, Renê, Martínez e Luan Cândido (Vitória)

Cartão vermelho: Gabigol (Santos)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)