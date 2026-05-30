Penúltimo teste antes da Copa! Veja onde assistir Brasil x Panamá, horário e escalações

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Pedro Carreiro
Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:57
Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso internacional que marca a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti faz os últimos ajustes antes do embarque para os Estados Unidos, onde ainda enfrentará o Egito antes da estreia no Mundial.
A partida entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube).
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A Seleção Brasileira chega para o amistoso após resultados distintos na última Data Fifa. Em março, a equipe foi derrotada pela França por 2x1, mas se recuperou ao vencer a Croácia por 3x1.
O confronto diante do Panamá será o último teste do Brasil no país antes da Copa do Mundo. Depois da partida, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito no dia 6 de junho e finaliza a preparação para o Mundial. A estreia brasileira acontece no dia 13 de junho contra o Marrocos. Haiti e Escócia completam o Grupo C da competição.
Para o amistoso, Carlo Ancelotti não contará com Neymar, lesionado, além de Gabriel Martinelli. Gabriel Magalhães e Marquinhos também são ausências por conta da final da Champions League.
O Panamá utiliza o amistoso como uma das últimas etapas de preparação para sua segunda participação em uma Copa do Mundo. A seleção comandada por Thomas Christiansen vem de dois amistosos contra a África do Sul, com um empate por 1x1 e uma vitória por 2x1.
Antes da estreia no Mundial, os panamenhos ainda enfrentam República Dominicana e Bósnia em amistosos preparatórios. Na Copa do Mundo, o Panamá integra o Grupo L ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra, estreando no torneio no dia 17 de junho.
Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Técnico: Carlo Ancelotti.
Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez e Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz e José Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.