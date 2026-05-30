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Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'

Técnico da seleção brasileira afirma que atacante do Santos seguirá com o grupo durante recuperação da lesão na panturrilha

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:23

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary Crédito: Reprodução/CBF TV

Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de corte de Neymar da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo afastado dos treinos por causa de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o atacante seguirá integrado ao grupo e continuará seu processo de recuperação ao lado dos demais convocados.

Em entrevista concedida neste sábado (30), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o treinador italiano afirmou que a presença de Neymar entre os 26 convocados foi uma decisão técnica e reforçou a confiança de que o camisa 10 estará apto a atuar ainda durante a fase de grupos do Mundial.

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary 1 de 5

“Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, está motivado e tem condições de evoluir rapidamente. Para ser claro, ele permanecerá conosco durante esse período de recuperação. Talvez não para o primeiro jogo, mas acreditamos que poderá se recuperar para a segunda partida”, afirmou Ancelotti.

A expectativa da comissão técnica é que Neymar esteja disponível em duas ou três semanas, o que abriria a possibilidade de retorno para a partida contra o Haiti, marcada para 19 de junho, pela segunda rodada do Grupo C.

O treinador também foi questionado se teria convocado o jogador caso soubesse, no momento da divulgação da lista final, que a lesão era mais grave do que se imaginava inicialmente. Em tom descontraído, Ancelotti respondeu com uma expressão popular italiana.

“Na Itália falamos que, se minha avó fosse uma roda, seria um carro. O ‘se’ não existe. Neymar está entre os 26 por uma decisão nossa”, brincou.

Ancelotti explicou ainda que nunca descartou a possibilidade de contar com atletas que não estivessem plenamente recuperados no momento da convocação, desde que houvesse perspectiva de estarem aptos ao longo da competição.

“Talvez, em março, eu não tenha me expressado bem. A ideia era que ele pudesse estar totalmente recuperado durante a competição. Infelizmente, por azar, isso não aconteceu com alguns jogadores. É o caso de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que não conseguiram chegar à Copa em plenas condições físicas”, disse.

A convocação marca o primeiro ciclo de Neymar sob o comando de Ancelotti na seleção principal. Segundo o técnico, o atacante tem papel relevante não apenas dentro de campo, mas também no ambiente do grupo.

“Creio que Neymar é muito querido e respeitado por todos. É um jogador muito amado pelos companheiros. Conversamos com ele sobre a importância que pode ter neste momento. Ele entendeu muito bem qual é o seu papel nesta Copa do Mundo”, afirmou.

De acordo com Ancelotti, o camisa 10 está comprometido com a recuperação e consciente de sua responsabilidade dentro da equipe.

“Além da questão física, sua presença é importante para o ambiente do grupo. É um jogador que compreende bem a função que tem dentro da equipe neste momento”, completou.

Antes da convocação, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, conversaram diretamente com Neymar para explicar que ele iniciaria a competição como opção no banco de reservas. O jogador aceitou a condição.