Carlo Ancelotti anuncia escalação do Brasil para amistoso e define capitão da Copa do Mundo

Millena Marques
Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:52
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a escalação da equipe para o amistoso contra o Panamá durante coletiva de imprensa realizada na Granja Comary, em Teresópolis, neste sábado (30). Além disso, o italiano definiu que o zagueiro Marquinhos será o capitão da equipe na Copa do Mundo.
"O capitão segue sendo o Marquinhos", afirmou Ancelotti, que falou com a imprensa pela primeira vez durante o período de preparação para o Mundial.
O zagueiro do PSG ainda não se apresentou aos treinos porque disputou a final da Liga dos Campeões neste sábado, contra o Arsenal. O brasileiro de 32 anos conquistou o título europeu pelo segundo ano consecutivo após a vitória da equipe francesa nos pênaltis.
Para o amistoso contra o Panamá, Ancelotti definiu a seguinte formação: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.
O Brasil enfrenta o Panamá em amistoso neste domingo, às 18h30, no Maracanã. Na segunda-feira (1º), a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito no dia 6 de junho, no último amistoso antes da Copa do Mundo.
A estreia da Seleção no Mundial será no dia 13 de junho, diante do Marrocos.