Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlo Ancelotti anuncia escalação do Brasil para amistoso e define capitão da Copa do Mundo

Seleção enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 8h30, no Maracanã

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:52

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a escalação da equipe para o amistoso contra o Panamá durante coletiva de imprensa realizada na Granja Comary, em Teresópolis, neste sábado (30). Além disso, o italiano definiu que o zagueiro Marquinhos será o capitão da equipe na Copa do Mundo.

"O capitão segue sendo o Marquinhos", afirmou Ancelotti, que falou com a imprensa pela primeira vez durante o período de preparação para o Mundial.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

O zagueiro do PSG ainda não se apresentou aos treinos porque disputou a final da Liga dos Campeões neste sábado, contra o Arsenal. O brasileiro de 32 anos conquistou o título europeu pelo segundo ano consecutivo após a vitória da equipe francesa nos pênaltis.

Para o amistoso contra o Panamá, Ancelotti definiu a seguinte formação: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Leia mais

Imagem - Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'

Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'

Imagem - Zagueiro confirma saída de time da Série A após a Copa do Mundo

Zagueiro confirma saída de time da Série A após a Copa do Mundo

Imagem - Ruas no clima da Copa: saiba como decorar o seu bairro e pintar o asfalto sem tomar multa

Ruas no clima da Copa: saiba como decorar o seu bairro e pintar o asfalto sem tomar multa

O Brasil enfrenta o Panamá em amistoso neste domingo, às 18h30, no Maracanã. Na segunda-feira (1º), a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito no dia 6 de junho, no último amistoso antes da Copa do Mundo.

A estreia da Seleção no Mundial será no dia 13 de junho, diante do Marrocos.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

Mais recentes

Imagem - Penúltimo teste antes da Copa! Veja onde assistir Brasil x Panamá, horário e escalações

Penúltimo teste antes da Copa! Veja onde assistir Brasil x Panamá, horário e escalações
Imagem - Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'

Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'
Imagem - Santos x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Santos x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem