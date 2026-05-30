FUTEBOL

Zagueiro confirma saída de time da Série A após a Copa do Mundo

Atleta não retornará ao clube após defender sua seleção no Mundial de 2026

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:00

A taça da Copa do Mundo e a bol Crédito: Divulgação/Adidas

O zagueiro Júnior Alonso está de saída do Atlético-MG. Após a vitória sobre o Puerto Cabello, na quarta-feira (27), o defensor paraguaio confirmou que não voltará ao clube depois da disputa da Copa do Mundo de 2026.

Convocado para representar o Paraguai no torneio, Alonso revelou que já havia acertado sua saída com a diretoria atleticana no início do ano. Com isso, a partida contra os venezuelanos marcou sua despedida da torcida alvinegra.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026 1 de 11

"Em janeiro, cheguei a um acordo com o clube no qual eu poderia sair agora sem remuneração. Então, hoje foi meu último jogo com a camisa do Galo. Estou feliz porque fiz meu dever. Trabalhei muito pelo clube, e o clube me ajudou muito também. Acabar desse jeito está bem", declarou à TV Alterosa/SBT.

O jogador não estará à disposição para o duelo contra o Vasco, neste domingo (31), porque está suspenso. Em seguida, embarcará para se apresentar à seleção paraguaia para a disputa da Copa do Mundo.

Com contrato válido até dezembro deste ano, Júnior Alonso já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Atlético-MG, inclusive, já indicou que não pretende criar obstáculos para uma saída antecipada.

Aos 33 anos, o defensor encerra mais uma passagem pelo clube mineiro após se consolidar como um dos nomes mais identificados com a torcida nos últimos anos. Durante sua trajetória no Galo, participou de conquistas importantes e se tornou uma das referências do sistema defensivo da equipe.