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Zagueiro confirma saída de time da Série A após a Copa do Mundo

Atleta não retornará ao clube após defender sua seleção no Mundial de 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:00

A taça da Copa do Mundo e a bol
A taça da Copa do Mundo e a bol Crédito: Divulgação/Adidas

O zagueiro Júnior Alonso está de saída do Atlético-MG. Após a vitória sobre o Puerto Cabello, na quarta-feira (27), o defensor paraguaio confirmou que não voltará ao clube depois da disputa da Copa do Mundo de 2026.

Convocado para representar o Paraguai no torneio, Alonso revelou que já havia acertado sua saída com a diretoria atleticana no início do ano. Com isso, a partida contra os venezuelanos marcou sua despedida da torcida alvinegra.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026

Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação
Cristiano Ronaldo — Aos 41 anos, o português vai para a sexta Copa e segue em busca do único grande troféu que ainda falta no currículo, o Mundial.  por Reprodução
Neymar — Aos 34 anos, o camisa 10 volta ao torneio depois de um ciclo marcado por lesões e ainda tenta levao o Brasil ao tão sonhado hexa.  por Shutterstock
Manuel Neuer — Aos 40 anos, o goleiro campeão de 2014 voltou à seleção e deve disputar a quinta Copa da carreira, fechando seu ciclo na seleção nacional.  por Philipp Reinhard/DFB
Kevin De Bruyne — Aos 34 anos, o belga entra no torneio como o grande craque do país e tenta coroar a geração da Bélgica com um título inédito. por Reprodução
Virgil van Dijk — Aos 34 anos, o capitão da Holanda segue como líder da defesa e pode usar 2026 para fechar a trajetória em Copas no alto nível. por Shutterstock
James Rodríguez — Aos 34 anos, o capitão da Colômbia tenta viver mais uma grande Copa depois de ter sido o destaque do time na campanha de 2014. por Shutterstock
Edin Dzeko — Aos 40 anos, o maior artilheiro da história da Bósnia pode usar 2026 como despedida em Mundiais, ainda carregando a seleção como principal nome. por Shutterstock
Aos 40 anos, o croata se prepara para a quinta Copa depois de liderar a geração que levou a Croácia ao vice em 2018 e ao terceiro lugar em 2022 por Shutterstock
N’Golo Kanté — Aos 35 anos, o campeão mundial de 2018 continua sendo nome de experiência na França e pode transformar 2026 em despedida de Mundial. por Shutterstock
Thibaut Courtois — Aos 34 anos, o goleiro voltou à seleção belga e chega como um dos nomes mais experientes do elenco em mais uma tentativa de ir longe em Copa. por Shutterstock
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Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação

"Em janeiro, cheguei a um acordo com o clube no qual eu poderia sair agora sem remuneração. Então, hoje foi meu último jogo com a camisa do Galo. Estou feliz porque fiz meu dever. Trabalhei muito pelo clube, e o clube me ajudou muito também. Acabar desse jeito está bem", declarou à TV Alterosa/SBT.

O jogador não estará à disposição para o duelo contra o Vasco, neste domingo (31), porque está suspenso. Em seguida, embarcará para se apresentar à seleção paraguaia para a disputa da Copa do Mundo.

Com contrato válido até dezembro deste ano, Júnior Alonso já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Atlético-MG, inclusive, já indicou que não pretende criar obstáculos para uma saída antecipada.

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Aos 33 anos, o defensor encerra mais uma passagem pelo clube mineiro após se consolidar como um dos nomes mais identificados com a torcida nos últimos anos. Durante sua trajetória no Galo, participou de conquistas importantes e se tornou uma das referências do sistema defensivo da equipe.

Agora, o foco do zagueiro passa a ser a disputa da Copa do Mundo com a seleção do Paraguai antes de definir o próximo destino da carreira.

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