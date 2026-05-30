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Escândalo na NBA: jogador é acusado de receber R$ 355 mil para fingir lesão e abandonar partida

Investigação nos Estados Unidos aponta que atleta usou jogo para beneficiar esquema de apostas esportivas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:38

Terry Rozier
Terry Rozier Crédito: Divulgação

Um caso que mistura esporte de alto nível, apostas e investigação federal voltou a colocar a NBA no centro das atenções nos Estados Unidos. Terry Rozier, jogador que construiu uma carreira de destaque na liga americana de basquete, passou a enfrentar novas acusações após promotores afirmarem que ele teria aceitado dinheiro para deixar uma partida antes do fim e favorecer apostadores.

Segundo documentos apresentados pelas autoridades federais, o episódio investigado teria ocorrido em março de 2023, quando Rozier defendia o Charlotte Hornets em uma partida contra o New Orleans Pelicans. A acusação sustenta que o atleta concordou em alegar uma lesão no pé e abandonar o jogo, permitindo que apostadores lucrassem com previsões de desempenho abaixo do esperado.

Terry Rozier

Terry Rozier por Divulgação
Terry Rozier por Divulgação
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Terry Rozier por Divulgação

De acordo com os promotores, o suposto pagamento inicialmente combinado seria de US$ 100 mil. No entanto, como parte das apostas não teve o resultado esperado, o valor teria sido reduzido para US$ 70 mil, cerca de R$ 355 mil na cotação atual.

As autoridades afirmam que informações sobre a suposta saída antecipada do jogador teriam sido compartilhadas com apostadores antes da partida. A estratégia consistia em apostar que Rozier registraria números inferiores aos normalmente alcançados em quadra.

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O caso faz parte de uma investigação mais ampla envolvendo suposto uso de informações privilegiadas para manipular apostas esportivas. Segundo a promotoria, o grupo investigado utilizava dados não públicos sobre atletas e equipes para obter vantagens financeiras.

As novas acusações incluem suborno em competição esportiva e conspiração para fraude eletrônica. Os crimes se somam a acusações anteriores relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro.

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Apesar das acusações, Terry Rozier nega qualquer irregularidade. Em comunicado divulgado pela defesa, os advogados do jogador afirmaram que as novas denúncias não apresentam provas concretas e classificaram as acusações como mais uma tentativa das autoridades de vincular o atleta ao esquema investigado.

O caso ganhou ainda mais repercussão porque Rozier acumulou mais de US$ 160 milhões em ganhos ao longo da carreira na NBA. Após sua prisão no ano passado, o jogador foi afastado da liga e acabou dispensado pelo Miami Heat.

A investigação continua em andamento, e as acusações ainda serão analisadas pela Justiça americana. Até o momento, não houve condenação do atleta.

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