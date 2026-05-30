Com temporada passada de exemplo, Vitória enfrenta Santos em busca de primeiro triunfo fora de casa

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Alan Pinheiro
Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00
A torcida rubro-negra está em êxtase com a classificação para a final da Copa do Nordeste. Antes de travar os confrontos em busca do título, outro objetivo bate à porta do Vitória. Em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo, o Leão enfrenta o Santos na Vila Belmiro para tentar sua primeira vitória como visitante na competição.
Quando entrarem em campo às 20h neste sábado (30), os baianos começarão a rodada na 11ª colocação, com 22 pontos conquistados em 16 partidas – uma a menos que o rival paulista. Já o Peixe é o porteiro da zona de rebaixamento, com 18 pontos conquistados. Independente do resultado, o Leão sabe que não entra no Z-4 ao final da rodada.
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O técnico Jair Ventura já sabe que não conta com dois titulares do sistema defensivo. O zagueiro Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e é desfalque por suspensão. Já o lateral-direito Nathan Mendes está vetado após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. Apesar do lateral-esquerdo Ramon ter viajado para São Paulo, a presença do jogador em campo ainda é incerta.
O lateral sofreu um trauma na região da crista ilíaca durante o primeiro jogo contra o ABC e ficou de fora em duas partidas. O jogador será reavaliado antes da partida contra o Santos para saber se terá condições de jogar. Caso não atue, Jamerson é o sucessor natural da posição.
Na direita, Edenilson é o principal candidato para ficar com a vaga, mas Ronald e Erick também podem cumprir a função de ala. Único lateral de ofício da posição, Claudinho viajou e se torna opção para Jair Ventura, mas corre atrás por ainda estar retomando ritmo de jogo.
Tanto Neris quanto o volante Caíque Gonçalves podem fazer dupla de zaga com Luan Cândido. Poupados no meio de semana, o Vitória ainda conta com os retornos do meio-campista Martínez e do meia Matheuzinho.
O Leão é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos somados em oito confrontos, todos vindos de empates. Já o Peixe é o 11º melhor mandante da competição, com 14 pontos conquistados em nove partidas, o que equivale a um aproveitamento de 51,85%.
Terminar o compromisso com o Brasileirão antes da Copa com mais três pontos na conta passa por uma mudança de postura do time na Vila Belmiro. O triunfo contra o ABC, fora de casa, pode servir de incentivo para continuar vencendo fora de Salvador.
“Conseguimos vencer fora hoje, pena que só vão me cobrar pelo Brasileiro. Mas vamos tentar vencer fora o Santos. Vamos lá para vender caro, nosso objetivo é andar mais na tabela”, disse o técnico Jair Ventura após a classificação para a final da Copa do Nordeste.
A missão de conquistar o primeiro triunfo se espelha na Série A de 2025. O Rubro-negro não tinha vencido uma partida sequer fora de casa até enfrentar o Santos, na 29ª rodada. Na ocasião, os baianos superaram os paulistas por 1x0 na Vila Belmiro. Além desse confronto, o Leão só venceu como visitante o Sport na Ilha do Retiro.
O gol de Matheuzinho no ano passado, inclusive, foi histórico para o time rubro-negro. Até 2025, o Vitória nunca tinha vencido o Santos no estado de São Paulo. Ao todo, foram 21 jogos disputados entre as duas equipes com o Leão como visitante. Além do triunfo na temporada passada, foram seis empates e 14 derrotas. Considerando todas as competições, foram disputados 41 jogos entre as duas equipes, com 22 vitórias do Santos, oito empates e 11 resultados positivos para o Vitória.