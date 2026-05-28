DOR DE CABEÇA

Com laterais lesionados, Vitória vai precisar se reinventar antes da Copa do Mundo

Rubro-negrio não conta com Nathan Mendes e Ramon, ambos lesionados

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:39

Nathan Mendes e Ramon saíram lesionados das partidas contra o ABC Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A confirmação da vaga na final da Copa do Nordeste veio após o Vitória voltar a vencer o ABC. Apesar do êxtase pela comemoração, há uma preocupação em relação às laterais da equipe para os últimos três jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Sem os titulares da posição, Jair Ventura precisará quebrar a cabeça para montar o time sem Nathan Mendes e Ramon.

“A gente vai ter que fazer o “pijama-treino”, não tem jeito. Falei da situação do Nathan, que preocupa. Também perdemos o Ramon no jogo de ida. Se a gente perder Ramon e Nathan, vamos sem 50% de nossa linha defensiva. Vamos ter que nos reinventar”, disse Jair Ventura.

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O lateral direito sentiu dores no joelho esquerdo durante o último jogo e foi substituído durante a partida. O Vitória confirmou que o jogador sofreu uma entorse e vai ser reavaliado nesta quinta-feira (28). A solução encontrada por Jair Ventura no confronto foi colocar Luan Cândido na partida, o que deslocou o jovem Edenilson para cumprir a função no lado de campo.

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o defensor foi utilizado como lateral direito. O jogador de 20 anos atuou nessa posição contra Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Chapecoense, Piauí, Juazeirense e Botafogo-PB. Apesar da polivalência reconhecida pelo técnico rubro-negro, os melhores minutos do camisa 26 com a camisa rubro-negra aconteceram jogando como zagueiro e como volante.

Outros que já atuaram nessa função foram Ronald e Caíque Gonçalves. Os dois, no entanto, correm por fora e não devem ser considerados para atuar contra o Santos na linha defensiva. O Vitória enfrenta a equipe paulista neste sábado (30). Outra alternativa é retomar a ideia da temporada passada e mudar o esquema da equipe, voltando aos três zagueiros. Com essa mudança no sistema, Erick poderia cumprir a função de ala.

Único lateral de ofício disponível, Claudinho se recuperou recentemente de lesão e ainda busca retomar o ritmo de jogo. O camisa 2 somou minutos diante do RB Bragantino, mas não voltou mais a campo após o confronto. Já Mateus Silva, contratado pelo clube nesta temporada, ainda se recupera de lesão e deve retornar somente após a Copa do Mundo.

Problema na esquerda

Antes da lesão de Nathan Mendes, o Vitória já tinha perdido Ramon – que será reavaliado antes de cada uma das próximas três partidas para saber se o jogador tem condições de jogo. O lateral sofreu um trauma na região da crista ilíaca durante o primeiro jogo contra o ABC.

A substituição de Ramon segue um caminho natural. Sem o titular, Jamerson consegue ter sequência na posição. Além das semifinais da Copa do Nordeste, o camisa 83 já atuou contra Ceará, RB Bragantino e Internacional neste mês.

Contra os gaúchos, inclusive, o jogador deixou o campo aos 70 minutos após fazer uma atuação abaixo. O escolhido para entrar em campo foi o atacante Diego Tarzia, que teve a função de fechar o corredor pela esquerda quando a equipe se defendia com uma linha de cinco. Outra alternativa é deslocar Luan Cândido na lateral, sua posição de origem.