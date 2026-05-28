Irã na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:11
A seleção iraniana vai disputar sua 7ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das principais forças do futebol asiático. Comandada por Amir Ghalenoei, a equipe aposta na experiência de nomes como Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh e Saman Ghoddos para tentar alcançar um feito inédito: a classificação ao mata-mata.
Uniformes do Irã para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Irã na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
A relação abaixo é a pré-lista de 30 jogadores chamada por Amir Ghalenoei para a reta final da preparação; a lista definitiva com 26 convocados ainda será anunciada. A ausência mais marcante da primeira chamada é a de Sardar Azmoun.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes