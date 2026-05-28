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Irã na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Após seis participações e seis eliminações na fase de grupos, os iranianos buscam a primeira vaga no mata-mata

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:11

Seleção Iraniana Crédito: Reprodução

A seleção iraniana vai disputar sua 7ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das principais forças do futebol asiático. Comandada por Amir Ghalenoei, a equipe aposta na experiência de nomes como Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh e Saman Ghoddos para tentar alcançar um feito inédito: a classificação ao mata-mata.

Uniformes do Irã para Copa do Mundo 2026 1 de 6

Calendário de jogos do Irã no Grupo G

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Irã na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Irã x Nova Zelândia – 15/06 (segunda-feira) – 22h – Los Angeles Stadium;

2ª Rodada: Bélgica x Irã – 21/06 (domingo) – 16h – Los Angeles Stadium;

3ª Rodada: Egito x Irã – 27/06 (sábado) – 00h – Seattle Stadium.

Histórico do Irã em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022);

Primeira participação: Argentina 1978;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 7 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 2022;

Retrospecto geral: 18 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Irã em Copas

Maior artilheiro em Copas: Mehdi Taremi (2 gols);

Outros destaques históricos: Ehsan Hajsafi, Alireza Jahanbakhsh e Karim Sardar Azmoun

Lista de convocados do Irã para a Copa do Mundo 2026

A relação abaixo é a pré-lista de 30 jogadores chamada por Amir Ghalenoei para a reta final da preparação; a lista definitiva com 26 convocados ainda será anunciada. A ausência mais marcante da primeira chamada é a de Sardar Azmoun.

Goleiros

Alireza Beiranvand (Tractor)

Payam Niazmand (Persepolis)

Seyyed Hossein Hosseini (Sepahan)

Mohammad Khalifeh (Iralco)

Defensores

Shoja Khalilzadeh (Tractor)

Ali Ne’mati (Foolad Khuzestan)

Hossein Kan’anizadegan (Persepolis)

Danial Eiri (Malavan FC)

Ramin Rezaeian (Foolad Khuzestan)

Saleh Hardani (Esteghlal)

Milad Mohammadi (Persepolis)

Ehsan Hajsafi (Sepahan)

Meio-campistas

Saeid Ezzatollahi (Shabab Al Ahli)

Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)

Mohammad Qorbani (Al Wahda)

Amirmohammad Razzaqinia (Esteghlal)

Omid Nourafkan (Sepahan)

Saman Qoddous (Kalba FC)

Hadi Habibinejad (Chadormalou)

Alireza Jahanbakhsh (Dender EH)

Mohammad Mohebbi (Rostov)

Aria Yousefi (Sepahan)

Mahdi Qayedi (Al Nasr)

Mahdi Torabi (Tractor)

Amirhossein Mahmoudi (Persepolis)

Atacantes