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Irã na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Após seis participações e seis eliminações na fase de grupos, os iranianos buscam a primeira vaga no mata-mata

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:11

Seleção Iraniana
Seleção Iraniana Crédito: Reprodução

A seleção iraniana vai disputar sua 7ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das principais forças do futebol asiático. Comandada por Amir Ghalenoei, a equipe aposta na experiência de nomes como Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh e Saman Ghoddos para tentar alcançar um feito inédito: a classificação ao mata-mata.

Uniformes do Irã para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
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Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines

Calendário de jogos do Irã no Grupo G

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Irã na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Irã x Nova Zelândia – 15/06 (segunda-feira) – 22h – Los Angeles Stadium;
  • 2ª Rodada: Bélgica x Irã – 21/06 (domingo) – 16h – Los Angeles Stadium;
  • 3ª Rodada: Egito x Irã – 27/06 (sábado) – 00h – Seattle Stadium.

Histórico do Irã em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022);
  • Primeira participação: Argentina 1978;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 7 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos em 2022;
  • Retrospecto geral: 18 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Irã em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Mehdi Taremi (2 gols);
  • Outros destaques históricos: Ehsan Hajsafi, Alireza Jahanbakhsh e Karim Sardar Azmoun

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Lista de convocados do Irã para a Copa do Mundo 2026

A relação abaixo é a pré-lista de 30 jogadores chamada por Amir Ghalenoei para a reta final da preparação; a lista definitiva com 26 convocados ainda será anunciada. A ausência mais marcante da primeira chamada é a de Sardar Azmoun.

Goleiros

  • Alireza Beiranvand (Tractor)
  • Payam Niazmand (Persepolis)
  • Seyyed Hossein Hosseini (Sepahan)
  • Mohammad Khalifeh (Iralco)

Defensores

  • Shoja Khalilzadeh (Tractor)
  • Ali Ne’mati (Foolad Khuzestan)
  • Hossein Kan’anizadegan (Persepolis)
  • Danial Eiri (Malavan FC)
  • Ramin Rezaeian (Foolad Khuzestan)
  • Saleh Hardani (Esteghlal)
  • Milad Mohammadi (Persepolis)
  • Ehsan Hajsafi (Sepahan)

Meio-campistas

  • Saeid Ezzatollahi (Shabab Al Ahli)
  • Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)
  • Mohammad Qorbani (Al Wahda)
  • Amirmohammad Razzaqinia (Esteghlal)
  • Omid Nourafkan (Sepahan)
  • Saman Qoddous (Kalba FC)
  • Hadi Habibinejad (Chadormalou)
  • Alireza Jahanbakhsh (Dender EH)
  • Mohammad Mohebbi (Rostov)
  • Aria Yousefi (Sepahan)
  • Mahdi Qayedi (Al Nasr)
  • Mahdi Torabi (Tractor)
  • Amirhossein Mahmoudi (Persepolis)

Atacantes

  • Mahdi Taremi (Olympiacos)
  • Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)
  • Dennis Eckert Dargahi (Standard Liège)
  • Ali Alipour (Persepolis)
  • Kasra Taheri (Paykan)

Tags:

Irã Copa do Mundo 2026

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