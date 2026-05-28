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Sensitivo prevê acidente de Neymar na Copa do Mundo e faz alerta ao craque: ‘Respeitar limites’

Pai Flávio Ty Odé afirma que o jogador enfrentará desafios físicos ao longo do torneio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:52

Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

Sofrendo com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, Neymar vive um drama, já que deve desfalcar a Seleção nos primeiros jogos da Copa do Mundo. Em meio à preocupação com a condição física do craque, o sensitivo Pai Flávio Ty Odé afirma ter feito uma leitura espiritual e numerológica do jogador, apontando desafios relacionados à saúde e ao desgaste físico ao longo do torneio.

Segundo ele, os búzios indicam um período de atenção redobrada para o craque brasileiro, especialmente diante da pressão e da intensidade da competição. De acordo com a previsão, Neymar sofrerá um acidente durante a Copa, mas seguirá na disputa.

“O caminho indicaria força para entrar em batalhas, enfrentar desafios e buscar protagonismo, porém acompanhado de um alerta simbólico: agir com estratégia, respeitar limites e redobrar atenção com o próprio equilíbrio físico. Os búzios falam de potência, resistência e superação — mas também da importância de cautela, preparo e proteção do caminho. Precisa ter muito cuidado com a saúde. Ele vai se acidentar, ficar escanteado, mas vai continuar na Copa do Mundo”, declarou Pai Flávio Ty Odé.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

Ainda segundo o sensitivo, Neymar atravessa uma fase de reorganização pessoal e profissional. “Energia de decisões importantes, imagem pública e novos focos; necessidade de disciplina emocional e escolhas estratégicas. Em uma linguagem espiritual, os búzios poderiam sugerir um período em que foco, disciplina e proteção seriam fundamentais para evitar contratempos e manter a continuidade dos objetivos”, afirmou.

Além da leitura espiritual, Pai Flávio Ty Odé também analisou a numerologia do atleta. Neymar da Silva Santos Júnior, nascido em 5 de fevereiro de 1992, possui o número 1 em sua composição numerológica.

Segundo o sensitivo, o número é associado simbolicamente a características como liderança, brilho pessoal e forte necessidade de independência. Também representa energia competitiva, coragem para abrir caminhos, magnetismo, iniciativa e personalidade intensa. Por outro lado, aponta desafios ligados à impulsividade, ao ego, à pressão e à busca por equilíbrio emocional.

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Tags:

Neymar Copa do Mundo 2026 Sensitivos

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