PREVISÃO ESPIRITUAL

Sensitivo prevê acidente de Neymar na Copa do Mundo e faz alerta ao craque: ‘Respeitar limites’

Pai Flávio Ty Odé afirma que o jogador enfrentará desafios físicos ao longo do torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:52

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

Sofrendo com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, Neymar vive um drama, já que deve desfalcar a Seleção nos primeiros jogos da Copa do Mundo. Em meio à preocupação com a condição física do craque, o sensitivo Pai Flávio Ty Odé afirma ter feito uma leitura espiritual e numerológica do jogador, apontando desafios relacionados à saúde e ao desgaste físico ao longo do torneio.

Segundo ele, os búzios indicam um período de atenção redobrada para o craque brasileiro, especialmente diante da pressão e da intensidade da competição. De acordo com a previsão, Neymar sofrerá um acidente durante a Copa, mas seguirá na disputa.

“O caminho indicaria força para entrar em batalhas, enfrentar desafios e buscar protagonismo, porém acompanhado de um alerta simbólico: agir com estratégia, respeitar limites e redobrar atenção com o próprio equilíbrio físico. Os búzios falam de potência, resistência e superação — mas também da importância de cautela, preparo e proteção do caminho. Precisa ter muito cuidado com a saúde. Ele vai se acidentar, ficar escanteado, mas vai continuar na Copa do Mundo”, declarou Pai Flávio Ty Odé.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

Ainda segundo o sensitivo, Neymar atravessa uma fase de reorganização pessoal e profissional. “Energia de decisões importantes, imagem pública e novos focos; necessidade de disciplina emocional e escolhas estratégicas. Em uma linguagem espiritual, os búzios poderiam sugerir um período em que foco, disciplina e proteção seriam fundamentais para evitar contratempos e manter a continuidade dos objetivos”, afirmou.

Além da leitura espiritual, Pai Flávio Ty Odé também analisou a numerologia do atleta. Neymar da Silva Santos Júnior, nascido em 5 de fevereiro de 1992, possui o número 1 em sua composição numerológica.