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Fora da Copa, goleiro termina temporada como campeão e rebaixado com time do Grupo City

O alemão Ter Stegen, que pertence ao Barcelona e estava emprestado ao Girona, teve uma temporada cheia de emoções

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:39

Ter Stegen com a camisa do Girona
Ter Stegen com a camisa do Girona Crédito: Reprodução

A temporada 2025/26 ficará marcada por extremos na carreira de Marc-André ter Stegen. Fora da Copa do Mundo de 2026 por causa de uma lesão muscular na coxa, o goleiro alemão também protagonizou uma situação rara no futebol espanhol: terminou o ano como campeão e rebaixado na mesma edição da La Liga.

Aos 34 anos, Ter Stegen pertence ao Barcelona, mas disputou a segunda metade da temporada emprestado ao Girona, clube ligado ao Grupo City. Enquanto o Barça sagrou-se Campeão Espanhol com quatro rodadas de antecedência, a equipe de Girona acabou na 19ª colocação e rebaixada para segunda divisão.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026

Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação
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James Rodríguez — Aos 34 anos, o capitão da Colômbia tenta viver mais uma grande Copa depois de ter sido o destaque do time na campanha de 2014. por Shutterstock
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Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação

O goleiro, no entanto, teve participação discreta na campanha do rebaixamento. Contratado para reforçar o elenco na reta final da temporada e ganhar rodagem após disputar apenas uma partida na primeira metade da temporada com o Barcelona, o alemão disputou apenas duas partidas pelo Girona: o empate por 1x1 contra o Getafe e a derrota por 1x0 para o Real Oviedo, ainda no fim de janeiro.

Pouco depois, Ter Stegen sofreu uma grave lesão muscular na coxa e perdeu o restante da temporada europeia. O problema físico também tirou o arqueiro da lista da seleção da Alemanha para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Grupo City Copa do Mundo 2026

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