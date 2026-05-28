ALTOS E BAIXOS

Fora da Copa, goleiro termina temporada como campeão e rebaixado com time do Grupo City

O alemão Ter Stegen, que pertence ao Barcelona e estava emprestado ao Girona, teve uma temporada cheia de emoções

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:39

Ter Stegen com a camisa do Girona Crédito: Reprodução

A temporada 2025/26 ficará marcada por extremos na carreira de Marc-André ter Stegen. Fora da Copa do Mundo de 2026 por causa de uma lesão muscular na coxa, o goleiro alemão também protagonizou uma situação rara no futebol espanhol: terminou o ano como campeão e rebaixado na mesma edição da La Liga.

Aos 34 anos, Ter Stegen pertence ao Barcelona, mas disputou a segunda metade da temporada emprestado ao Girona, clube ligado ao Grupo City. Enquanto o Barça sagrou-se Campeão Espanhol com quatro rodadas de antecedência, a equipe de Girona acabou na 19ª colocação e rebaixada para segunda divisão.

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O goleiro, no entanto, teve participação discreta na campanha do rebaixamento. Contratado para reforçar o elenco na reta final da temporada e ganhar rodagem após disputar apenas uma partida na primeira metade da temporada com o Barcelona, o alemão disputou apenas duas partidas pelo Girona: o empate por 1x1 contra o Getafe e a derrota por 1x0 para o Real Oviedo, ainda no fim de janeiro.