Fora da Copa, goleiro termina temporada como campeão e rebaixado com time do Grupo City

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:39
A temporada 2025/26 ficará marcada por extremos na carreira de Marc-André ter Stegen. Fora da Copa do Mundo de 2026 por causa de uma lesão muscular na coxa, o goleiro alemão também protagonizou uma situação rara no futebol espanhol: terminou o ano como campeão e rebaixado na mesma edição da La Liga.
Aos 34 anos, Ter Stegen pertence ao Barcelona, mas disputou a segunda metade da temporada emprestado ao Girona, clube ligado ao Grupo City. Enquanto o Barça sagrou-se Campeão Espanhol com quatro rodadas de antecedência, a equipe de Girona acabou na 19ª colocação e rebaixada para segunda divisão.
Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026
O goleiro, no entanto, teve participação discreta na campanha do rebaixamento. Contratado para reforçar o elenco na reta final da temporada e ganhar rodagem após disputar apenas uma partida na primeira metade da temporada com o Barcelona, o alemão disputou apenas duas partidas pelo Girona: o empate por 1x1 contra o Getafe e a derrota por 1x0 para o Real Oviedo, ainda no fim de janeiro.
Pouco depois, Ter Stegen sofreu uma grave lesão muscular na coxa e perdeu o restante da temporada europeia. O problema físico também tirou o arqueiro da lista da seleção da Alemanha para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.