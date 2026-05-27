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Mais de 20 anos depois, clube pede à CBF para ser reconhecido como campeão brasileiro

Pedido entregue à entidade cita os impactos da Máfia do Apito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:49

Dirigentes se reuniram com representantes da CBF
Dirigentes se reuniram com representantes da CBF Crédito: Divulgação

O Internacional protocolou nesta terça-feira (26) um pedido junto à CBF para ser reconhecido institucionalmente como campeão brasileiro de 2005. A solicitação tem como base os desdobramentos do caso conhecido como Máfia do Apito, escândalo que levou à anulação de 11 partidas daquela edição do Campeonato Brasileiro.

O documento foi entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud, e, segundo o clube gaúcho, reúne argumentos jurídicos, históricos e esportivos relacionados à competição daquele ano.

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Na solicitação, o Internacional argumenta que a anulação das partidas influenciou diretamente a definição do campeonato. O clube relaciona o pedido às consequências da Máfia do Apito, esquema que resultou na decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de remarcar os jogos invalidados.

Segundo o Inter, o dossiê entregue à CBF inclui parecer técnico, declarações públicas de personagens envolvidos no episódio e precedentes históricos já reconhecidos pela própria entidade.

O clube afirma que não pretende retirar o título homologado do Corinthians. No requerimento, o Internacional sustenta que busca apenas um reconhecimento institucional e uma “reparação histórica” pelos prejuízos esportivos que entende ter sofrido na competição.

Máfia do Apito

A Máfia do Apito foi um esquema de manipulação de resultados descoberto em 2005 envolvendo os árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. Segundo as investigações, eles recebiam dinheiro para influenciar partidas do Campeonato Brasileiro e beneficiar grupos ligados a apostas esportivas. O caso foi revelado pelos jornalistas André Rizek e Thais Oyama, da revista Veja.

Após a denúncia, 11 jogos apitados por Edílson foram anulados pelo STJD e disputados novamente. A decisão alterou a reta final do Brasileirão daquele ano. O Corinthians, que havia perdido duas das partidas invalidadas, somou quatro pontos nos confrontos remarcados e terminou campeão com três pontos de vantagem sobre o Internacional. Edílson foi banido do futebol e virou réu na Justiça ao lado de outros envolvidos no esquema.

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Futebol

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