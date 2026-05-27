Ex-promessa do futebol inglês é encontrado morto durante férias na Nigéria

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Carol Neves
Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:21
O atacante nigeriano Victor Udoh, de 21 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (26), em sua residência em Abuja, capital da Nigéria. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente confirmada, mas as autoridades trabalham com a suspeita de intoxicação alimentar.
Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o jogador estava passando férias no país e havia saído com amigos na noite anterior ao ocorrido. A principal linha de investigação da polícia nigeriana aponta que Udoh pode ter consumido algum alimento ou bebida que provocou sua morte.
Jogador nigeriano morreu aos 21 anos
Victor Udoh passou pelas categorias de base do Southampton FC e atualmente atuava pelo SK Dynamo České Budějovice, da República Tcheca. Os dois clubes publicaram mensagens lamentando a morte precoce do atleta.
"Estamos devastados com a morte trágica do ex-jogador Victor Udoh, aos 21 anos. Os pensamentos de todos do SaintsFC estão com os entes queridos de Victor neste momento extremamente difícil", escreveu o Southampton.
"É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Victor Udoh. Que descanse em paz", publicou o Budéjovice.