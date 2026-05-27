POLÍCIA INVESTIGA

Ex-promessa do futebol inglês é encontrado morto durante férias na Nigéria

Victor Udoh, ex-Southampton e atleta do futebol tcheco, morreu em Abuj

Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:21

victor udoh Crédito: Reprodução

O atacante nigeriano Victor Udoh, de 21 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (26), em sua residência em Abuja, capital da Nigéria. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente confirmada, mas as autoridades trabalham com a suspeita de intoxicação alimentar.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o jogador estava passando férias no país e havia saído com amigos na noite anterior ao ocorrido. A principal linha de investigação da polícia nigeriana aponta que Udoh pode ter consumido algum alimento ou bebida que provocou sua morte.

Jogador nigeriano morreu aos 21 anos 1 de 6

Victor Udoh passou pelas categorias de base do Southampton FC e atualmente atuava pelo SK Dynamo České Budějovice, da República Tcheca. Os dois clubes publicaram mensagens lamentando a morte precoce do atleta.

"Estamos devastados com a morte trágica do ex-jogador Victor Udoh, aos 21 anos. Os pensamentos de todos do SaintsFC estão com os entes queridos de Victor neste momento extremamente difícil", escreveu o Southampton.