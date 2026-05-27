Vitória visita o ABC para carimbar vaga e mando de campo na decisão da Copa do Nordeste

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:00
Não dá para negar que o Vitória já tem a classificação para a decisão da Copa do Nordeste muito bem encaminhada. Após golear o ABC por 6x2 no jogo de ida da semifinal, no Barradão, o Leão da Barra pode perder por até três gols de diferença no confronto desta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, que ainda assim garante vaga na final da competição.
Mas, além da classificação, para o confronto de volta contra o Elefante, o Rubro-Negro também mira a melhor campanha geral do torneio para assegurar o direito de decidir o título dentro de casa. Para isso, porém, não depende apenas das próprias forças.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste
Caso o Sport, que venceu o Fortaleza por 2x1 no jogo de ida, na Arena Castelão, avance à final, o Vitória precisará vencer o ABC e torcer por empate ou derrota do Leão pernambucano para garantir a decisão no Barradão, no dia 6 de junho. Se isso não acontecer, a equipe baiana fará o primeiro jogo da final em Salvador, no dia 3 de junho, e decidirá o título na Ilha do Retiro.
Já em caso de classificação do Fortaleza, o cenário fica mais favorável ao Vitória. O time comandado por Jair Ventura assegura a final em casa se vencer ou empatar em Natal. Mesmo em caso de derrota, o Rubro-Negro ainda conta com ampla vantagem no saldo de gols, atualmente de 11 contra 2, para manter a liderança geral do Nordestão e decidir o título diante da própria torcida.
Apesar da situação confortável no confronto e da possibilidade de decidir o título diante da torcida, Jair Ventura ainda não definiu se utilizará força máxima. O desgaste físico do elenco tem preocupado a comissão técnica.
Na vitória sobre o Internacional, no último fim de semana, pelo Brasileirão, a equipe demonstrou sinais claros de cansaço em campo. Além disso, o Vitória volta a atuar já neste sábado (30), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada da Série A antes da pausa para a Copa do Mundo.
“A gente vai se reunir e avaliar. Ou vamos mais descansados para os próximos jogos ou vamos para o risco. Para decidir em casa a gente tem que ganhar, e o Sport perder [pode empatar]. Vamos decidir isso. Se vamos para o ‘all-in’, para tentar ganhar o jogo lá, ou se vamos descansar para ter a perna mais fresca”, avaliou Jair Ventura na última entrevista coletiva.
Mesmo com possíveis mudanças, alguns titulares devem começar jogando. O zagueiro Cacá, suspenso para o duelo contra o Santos após receber o terceiro cartão amarelo, deve ser utilizado normalmente diante do ABC. O volante Zé Vitor, que cumpriu suspensão contra o Internacional e chega mais descansado, também tem boas chances de iniciar entre os titulares. Ainda assim, a tendência é que Jair Ventura preserve boa parte da equipe principal em Natal.