CLASSIFICAÇÃO ENCAMINHADA

Vitória visita o ABC para carimbar vaga e mando de campo na decisão da Copa do Nordeste

Após vencer o jogo de ida por 6x2, Leão da Barra pode perder por até três gols para se classificar para decisão

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:00

Marinho pode aparecer no time titular contra o ABC Crédito: Victor Ferreira/ECV

Não dá para negar que o Vitória já tem a classificação para a decisão da Copa do Nordeste muito bem encaminhada. Após golear o ABC por 6x2 no jogo de ida da semifinal, no Barradão, o Leão da Barra pode perder por até três gols de diferença no confronto desta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, que ainda assim garante vaga na final da competição.

Mas, além da classificação, para o confronto de volta contra o Elefante, o Rubro-Negro também mira a melhor campanha geral do torneio para assegurar o direito de decidir o título dentro de casa. Para isso, porém, não depende apenas das próprias forças.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 7

Caso o Sport, que venceu o Fortaleza por 2x1 no jogo de ida, na Arena Castelão, avance à final, o Vitória precisará vencer o ABC e torcer por empate ou derrota do Leão pernambucano para garantir a decisão no Barradão, no dia 6 de junho. Se isso não acontecer, a equipe baiana fará o primeiro jogo da final em Salvador, no dia 3 de junho, e decidirá o título na Ilha do Retiro.

Já em caso de classificação do Fortaleza, o cenário fica mais favorável ao Vitória. O time comandado por Jair Ventura assegura a final em casa se vencer ou empatar em Natal. Mesmo em caso de derrota, o Rubro-Negro ainda conta com ampla vantagem no saldo de gols, atualmente de 11 contra 2, para manter a liderança geral do Nordestão e decidir o título diante da própria torcida.

Apesar da situação confortável no confronto e da possibilidade de decidir o título diante da torcida, Jair Ventura ainda não definiu se utilizará força máxima. O desgaste físico do elenco tem preocupado a comissão técnica.

Na vitória sobre o Internacional, no último fim de semana, pelo Brasileirão, a equipe demonstrou sinais claros de cansaço em campo. Além disso, o Vitória volta a atuar já neste sábado (30), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada da Série A antes da pausa para a Copa do Mundo.

“A gente vai se reunir e avaliar. Ou vamos mais descansados para os próximos jogos ou vamos para o risco. Para decidir em casa a gente tem que ganhar, e o Sport perder [pode empatar]. Vamos decidir isso. Se vamos para o ‘all-in’, para tentar ganhar o jogo lá, ou se vamos descansar para ter a perna mais fresca”, avaliou Jair Ventura na última entrevista coletiva.