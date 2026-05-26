ABC x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:53
ABC e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Com enorme vantagem construída no Barradão, o Leão chega muito próximo da vaga na decisão após golear por 6 a 2 no confronto de ida. Já o ABC tenta uma reação histórica diante da torcida para seguir vivo no Nordestão.
A partida entre ABC e Vitória terá transmissão ao vivo por TV Aratu (TV aberta) e pelos canais Canal do Benja, TMC e SportyNet no YouTube.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste
O ABC entra em campo precisando de uma missão praticamente impossível para chegar à final da Copa do Nordeste. Depois da goleada sofrida por 6x2 em Salvador, o clube potiguar precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
A derrota no Barradão encerrou uma sequência positiva do Elefante, que vinha de 10 jogos sem perder na temporada antes do confronto diante do Vitória. Mesmo assim, o time aposta no apoio da torcida na Arena das Dunas para tentar ao menos encerrar sua participação de forma competitiva.
Para o duelo decisivo, o técnico Waguinho Dias terá dois desfalques importantes. O zagueiro e capitão Edson e o volante Geilson foram expulsos no jogo de ida e cumprem suspensão automática
Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste
O Vitória chega extremamente confortável para a semifinal de volta após atropelar o ABC no Barradão. Os gols da goleada por 6x2 foram marcados por Renato Kayzer, Renê e Osvaldo, todos balançando as redes duas vezes.
Embalado também pela vitória sobre o Internacional no Brasileirão, o Rubro-Negro deve poupar parte dos titulares em Natal por conta da sequência intensa de partidas. O técnico Jair Ventura pretende administrar o elenco pensando também no confronto contra o Santos, pela Série A.
Mesmo com possíveis mudanças, alguns titulares devem começar jogando, como o zagueiro Cacá, suspenso para o próximo jogo do Brasileirão, além do volante Zé Vitor, que retorna após cumprir suspensão na última rodada da Série A.
ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Lucas do Carmo, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Bruno Leite, João Pedro e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias
Vitória: Gabriel; Claudinho, Edenilson, Cacá e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Ronald; Marinho, Diego Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura