FAZER AS PAZES

Bahia recebe o Botafogo para chegar à Copa do Mundo com fim do jejum de triunfos

Times se enfrentam neste sábado (30), a partir das 17h30

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Bahia encara o Botafogo pela 18ª rodada do Brasileirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Oito jogos. Esse é o jejum atual do Bahia na temporada. O momento é de crise, mas o Tricolor encara o Botafogo neste sábado (30) com a missão de fazer as pazes com a torcida em seu último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo. Além desse objetivo e de somar mais três pontos, o Tricolor não quer alcançar sua pior marca desde a chegada do Grupo City ao clube.

Quando entrarem em campo às 17h30 neste sábado (30), os baianos começarão a rodada na 8ª colocação, com 23 pontos conquistados em 16 partidas – uma a menos que o rival carioca. Já o Glorioso aparece logo atrás, na 10ª posição, com 22 pontos conquistados. Independente do resultado, o Tricolor sabe que não entra no G-5 ao final da rodada.

Veja como foi Bahia x Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão 1 de 5

Porém, mais do que estar próximo da Copa Libertadores, vencer torna-se essencial para retomar a confiança da equipe na temporada. De volta ao time após cumprir suspensão contra o Coritiba, o volante Erick reconheceu a má fase da equipe, mas destacou que é questão de tempo para que o Esquadrão volte a ganhar jogos.

“A pressão é inevitável, mas nós como profissionais precisamos saber passar por momentos assim. Queremos ganhar sempre, mas muitas coisas acabam fugindo ao nosso controle. Lógico que tem as nossas responsabilidades, mas é preciso ter cabeça fria. Precisamos virar essa chave. Acredito que é questão de tempo. Se a gente continuar trabalhando sério, nos motivando internamente, podemos voltar a vencer os jogos”, disse.

Além do retorno do camisa 14, o técnico Rogério Ceni conta com o retorno do meia Rodrigo Nestor, que também cumpriu suspensão diante da equipe paranaense. Quem não estará à disposição é o volante Nicolás Acevedo, desfalque por ter recebido três cartões amarelos.

Outra grande ausência confirmada é o goleiro Léo Vieira. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito na última segunda-feira e vai precisar passar por cirurgia, ficando de fora do restante da temporada. Para substituir o atleta, a boa notícia é o retorno do titular Ronaldo, que se recuperou de luxação no cotovelo direito e treinou normalmente durante a semana.

Voltar a mandar em casa

Apesar da Fonte Nova ter sido um dos grandes trunfos do Bahia na temporada passada, a força como mandante não está se repetindo em 2026 no Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence em Salvador desde o dia 1º de abril, quando superou o Athletico-PR por 3x0. Desde então, foram quatro jogos disputados como mandante, com três derrotas e um empate.

O Esquadrão, inclusive, tem a terceira pior campanha da Série A como mandante. São apenas 10 pontos somados em oito partidas, com dois triunfos, quatro empates e duas derrotas. O desempenho equivale a um aproveitamento de 41,67%. Do outro lado, a equipe carioca é o 6º melhor visitante do torneio, com 11 pontos em nove confrontos.

Para encerrar o jejum, o Bahia confia em seu histórico positivo jogando contra o Botafogo. Considerando todas as competições, foram disputados 60 jogos entre as duas equipes, com 23 triunfos tricolores, 19 empates e 18 derrotas.