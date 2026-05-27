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'O torcedor pode esperar um Bahia competitivo', diz lateral antes de estreia na Copa do Brasil

Os times se enfrentam nesta quarta-feira (27), a partir das 19h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:21

Lateral-direita Isa Fernandes com a camisa do Bahia
Lateral-direita Isa Fernandes com a camisa do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia encara o Planalto, de Goiás, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil de 2026. Semifinalistas da última edição, as Mulheres de Aço buscam vencer na estreia para fazer uma campanha ainda melhor nesta temporada.

O pensamento é reforçado pela lateral-direita Isa Fernandes, uma das atletas que atuou pela equipe na jornada do ano passado. Na ocasião, o Bahia foi derrotado pela Ferroviária, que acabou sendo vice-campeã. "Chegamos confiantes e motivadas para a Copa do Brasil. O grupo vem evoluindo bastante e isso dá confiança para começar bem a competição. Me sinto preparada e motivada para mais um campeonato importante com esse time", explica.

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Fazendo boa temporada, com direito a G-6 do Brasileirão Feminino, o Bahia aposta na consistência e boa conexão do elenco para buscar grandes voos na temporada, especialmente nas competições nacionais, como analisa a defensora.

"Acho que nosso ponto forte tem sido o coletivo. O time vem mostrando entrega, intensidade e equilíbrio dentro dos jogos. A expectativa é fazer uma grande competição. Sabemos que a Copa do Brasil é decidida nos detalhes, então precisamos manter o foco em cada jogo. O torcedor pode esperar um Bahia competitivo e com muita entrega", finaliza Isa Fernandes.

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